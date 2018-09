Người đàn ông nổ súng gây án mạng kinh hoàng rồi tự sát

(Dân Việt) Ngày 24.9, Công an huyện Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ nổ súng trong khu vực khiến 2 người chết, 1 người nguy kịch.

Theo Công an TP.HCM, tối 21.9, Lê Văn Tư (SN 1970, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) ngồi uống bia cùng một số người thân trong gia đình ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Sau đó, Tư và ông H.V.C (là anh rể của Tư, SN 1963, ngụ huyện Củ Chi) xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi lớn tiếng với nhau. Sự việc được một số người can ngăn.

Lúc này, Tư vào nhà lấy khẩu súng hơi tự chế bắn vào đầu ông C khiến nạn nhân ngã gục. Chưa dừng lại, anh Đ.T.B (SN 1982, là con rể của ông C, cũng là cháu của Tư) thấy cha vợ bị trúng đạn chạy vào can ngăn cũng bị Tư bắn vào đầu gục tại chỗ.

Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Gây án xong, Tư tự sát bằng súng, chết tại chỗ. Người dân cùng người thân đưa cha con ông C đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng, anh B đã tử vong, ông C đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng hơi tự chế bị vỡ nhiều mảnh, 2 hộp đạn chì.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.