Người dân tố hành vi lừa đảo hỗ trợ tiền của Hội thánh Đức Chúa Trời

(Dân Việt) Ngày 10.5, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện có tín đồ của tổ chức mang tên Hội thánh Đức Chúa Trời (Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ). Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã phát hiện một vài vụ tuyên truyền về tổ chức này.

Theo Công an tỉnh Bạc Liêu, tính đến ngày 10.5, ngành chức năng mới phát hiện 3 vụ tuyên truyền về tổ chức này trên địa bàn. Ngay sau khi có thông tin hoạt động của tổ chức Hội thánh Đức Chúa Trời ở một số tỉnh, thành thuộc khu vực ĐBSCL, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh rà soát, kịp thời phát hiện hành vi liên quan đến tổ chức này để có biện pháp xử lý.

Theo đó, chị H - chủ nhà trọ ở phường 3 (TP.Bạc Liêu) vừa trình báo cơ quan Công an có người xin vào nhà trọ để tuyên truyền về Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Còn anh Đ.H.A (ngụ phường 1, TP.Bạc Liêu) nhận được tin nhắn với nội dung: Hội Đức Chúa Trời hỗ trợ bạn lúc khó khăn 50 triệu đồng, chuyển vào tài khoản chiều 2.5. Anh A cho biết đây là tin nhắn lừa đảo, vì qua kiểm tra, số tiền này không có.

Tin nhắn lừa đảo gửi tiền hỗ trợ anh A. (Ảnh: CTV).

Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu (thuộc Sở Nội vụ) khẳng định, tổ chức này không có hiến chương, luật lệ, lễ nghi nên Chính phủ chưa coi đó là một tôn giáo. Bạc Liêu hiện có 6 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, gồm Phật giáo, Công giáo, Hòa hảo, Cao đài, Tin lành… Người có đạo chiếm hơn 40% dân số, người có tín ngưỡng chiếm trên 90% dân số cả tỉnh. Ngoài ra, cái gọi là Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ thường nhắm đến phụ nữ, trong đó có học sinh, sinh viên để lôi kéo, dẫn dụ họ tham gia.

Trước đó, ngày 27.4, Trường Đại học Bạc Liêu có thông báo về việc cảnh giác các đối tượng lợi dụng tôn giáo để truyền đạo trái phép. Nhà trường đề nghị các đơn vị thuộc trường thông báo đến toàn thể viên chức, sinh viên cảnh giác với các đối tượng tự xưng là thành viên của Hội thánh Đức Chúa Trời, kịp thời báo cáo với lãnh đạo khi thấy có những dấu hiệu khả nghi để phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời…Đến thời điểm này, nhà trường chưa phát hiện viên chức, sinh viên bị lôi kéo tham gia hội này.