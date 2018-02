Người mẹ có con gái bị cưỡng hiếp: ''Giá mà con tôi bị giết chết!''

Người mẹ có con gái bị cưỡng hiếp: ''Giá mà con tôi bị giết chết!''

(Dân Việt) Nghe tin con gái 14 tuổi bị 5 kẻ thay nhau hãm hiếp dã man, người mẹ ấy như chết điếng. Không chỉ thương cho nỗi đau mà con gái phải chịu đựng, cô còn lo lắng cho số phận của em sau này…

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Brimti Ram và con gái 14 tuổi - người đã bị 5 kẻ biến thái thay nhau cưỡng hiếp Tương lai khép lại Những ngày đầu năm 2014, cảnh sát thành phố Mathura, bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi của Ấn Độ khoảng 160 km nhận được tin báo án khẩn cấp của người dân về một vụ hiếp dâm dã man. Theo đó, sau khi nghe tiếng kêu cứu từ một ngôi nhà hoang trong làng Bagana, người dân chạy đến thì phát hiện một bé gái đang nằm bệt dưới nền nhà, quần áo rách nát, trên người có nhiều thương tích và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, tinh thần hoảng loạn. Ngay lập tức, bé gái được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là một cô bé 14 tuổi sống tại làng. Theo cáo trạng, khi dang trên đường đi học về, nạn nhân đã bị một nhóm 5 thanh niên thuộc tầng lớp trên trong làng chặn lại và có những hành vi sàm sỡ. Sợ hãi, bé gái hét lên kêu cứu nhưng vì đây là đoạn đường ít người qua lại nên em không thể thoát khỏi tay đám “yêu râu xanh”. Thế rồi, chúng kéo cô bé nhốt vào một căn nhà hoang mặc em khóc lóc van xin. Tại đây, nạn nhân bị ép phải uống thuốc ngủ và cả 5 tên thay nhau hãm hiếp em suốt đêm. Đến gần sáng, chúng mới bỏ đi để mặc cô bé trơ trọi nằm đó với cả nỗi đau thể xác và tinh thần. Về phía gia đình nạn nhân, trời đã tối mà vẫn không thấy con về, bố mẹ cô rất lo lắng. Họ cùng với những người hàng xóm tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không có kết quả. Khi nhìn cơ thể đầy những tổn thương vì bị hãm hiếp của con, Brimti Ram (40 tuổi) – mẹ của nạn nhân - chỉ biết ôm mặt khóc lóc và oán hận những tên biến thái. Cảnh sát sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, triệu tập 5 đối tượng liên quan đến vụ việc để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nỗi lòng người mẹ Trong câu chuyện liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc, Brimti Ram - người mẹ đáng thương cho biết gia đình cô thuộc tầng lớp thấp trong làng Bagana. Họ sống cùng nhà chủ tại trang trại lúa mạch rộng hơn 8ha nhưng không có lương với cố gắng vô ích để trả món nợ qua nhiều thế hệ trị giá hơn 200 triệu đồng mà gia đình cô biết sẽ không bao giờ trả hết. "Nó không hẳn là khoản vay, nhưng là thứ để kiểm soát chúng tôi" – bố của nạn nhân, anh Lila Ram - cho biết. Thương xót trước nỗi đau mà con gái mình phải gánh chịu nhưng người mẹ ấy lại có suy nghĩ rằng, ước gì đứa con gái họ cũng bị giết chết bởi họ biết rằng, một bé gái nếu sống sót sau khi bị cưỡng hiếp, nỗi đau có khi còn nhân lên gấp nhiều lần. "Vụ hiếp dâm đã làm mất uy tín, danh dự của chúng tôi. Tương lai của con bé đã khép lại, nó có thể sẽ không bao giờ lấy được chồng. Nếu con gái tôi không thể kết hôn và sống phần đời còn lại trong sự ám ảnh thì thà rằng nó bị giết bởi những “tên quái vật" có khi lại là sự giải thoát” - Brimti Ram nói. Gia đình Brimti Ram sau đó đã tìm cách chạy trốn khỏi ngôi làng khi bị đe dọa bởi những giai cấp trên trong xã hội sau vụ án. Gia đình cô bị cấm cho con đến trường. Hiện tại, gia đình cô phải sống trên vỉa hè ở trung tâm Delhi và sợ hãi không dám quay trở về làng nữa. Nghĩ về con, Brimti Ram lại khóc cho cuộc đời cô bé sớm phải chịu nỗi đau quá lớn. Cô không biết, thời gian sau này, con gái cô sẽ phải sống ra sao. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 12/2/2018.

