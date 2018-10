Người mẹ giết 7 đứa con của 5 người chồng và phán quyết vô tội gây sốc

(Dân Việt) Vào những ngày cuối cùng của năm 2014, dư luận rúng động trước vụ án người mẹ giết chết 7 đứa con và 1 người cháu sau khi sử dụng ma túy đá. Tuy nhiên, phiên tòa cuối cùng diễn ra vào 3 năm sau đó đã kết luận cô không phải chịu hình phạt nào

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc" sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này. Chân dung người mẹ đã sát hại 7 đứa con với 1 đứa cháu của mình. Vụ thảm sát kinh hoàng Sáng ngày 19/12/2014, cậu bé Lewis Warria trở về nhà ở phía Bắc Queensland, ngoại ô Manoora, Cairns, Australia sau hai ngày đi dã ngoại. Bấm chuông mãi mà không thấy mẹ hay các em ra, Lewis liền sử dụng chìa khóa dự phòng của mình. Bước vào nhà, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Mẹ cậu cùng những đứa em nằm la liệt khắp nhà, trong các vũng máu. Hoảng loạn, cậu vội chạy ra ngoài kêu cứu. Nhận được tin báo khẩn cấp, cảnh sát lập tức có mặt. Tại đây, họ tìm thấy thi thể của 8 đứa trẻ 4 gái và 4 trai cùng với cô Mersane Warria (hay còn được gọi là Raina Thaiday) bị thương nặng. Người phụ nữ này là mẹ của 7 trong số 8 đứa trẻ đã chết, đây là con của 5 người chồng khác nhau từ các cuộc hôn nhân trong quá khứ. Đứa trẻ còn lại là cháu gái cô. Những đứa trẻ này có độ tuổi từ 18 tháng đến 15 tuổi, khám nghiệm tử thi cho thấy đã tử vong do bị đâm hoặc siết cổ. Trong khi đó, Mersane có tổng cộng 35 vết thương trên cơ thể cô. Tại hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát., cảnh sát tìm thấy một số vũ khí, bao gồm cả dao dính máu. Vụ thảm sát đã khiến dư luận hết sức bàng hoàng và căm phẫn kẻ thủ ác. Khi cảnh sát đang tiến hành phân tích chứng cứ điều tra thì nhận được kết quả xét nghiệm của người mẹ 37 tuổi. Mersane đã sử dụng ma túy đá vào thời điểm trước khi vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra. Cùng với những bằng chứng khác, Mersane đã bị bắt giữ. Năm người cha của những đứa trẻ thiệt mạng trong vụ việc gây chấn động đã được thông báo về cái chết của con mình. Tất cả họ đều đã rơi vào trạng thái đau khổ, tuyệt vọng. Hung thủ vô tội vì lý do không ngờ Một trong những người chồng cũ của Mersane đau đớn trước cái chết của con. Những người quen biết với Mersane đã vô cùng bất ngờ khi biết tin bởi gia đình cô khá hạnh phúc luôn tràn ngập tiếng cười. Tuy nhiên, người hàng xóm cũng cho biết gần đây Mersane Warria có những dấu hiện bất thường. Vài ngày trước, cô đã cãi cọ dữ dội với chồng. Những màn cãi cọ cộng với việc Mersane bất ngờ trở nên sùng đạo một cách cuồng tín khiến người chồng chán nản bỏ nhà đi. Sau đó, hàng xóm thường xuyên thấy cảnh Mersane mở tiệc tùng trong nhà thâu đêm suốt sáng. Bà Cristal Atkinson, người giúp việc cũ của gia đình Mersane tiết lộ trước đây từng chăm sóc những đứa trẻ trong 3-4 ngày mỗi tuần. Bà kể hôm đó Mersane có thái độ rất kỳ lạ, liên tục di chuyển đồ đạc trong nhà. "Cô ấy nói rằng muốn bắt đầu một cuộc sống mới" - bà Atkinson cho biết. "Khoảng 24 giờ trước khi cảnh sát tìm thấy thi thể bọn trẻ, tôi và nhiều người khác nhìn thấy cô ấy trên phố, hành xử rất kỳ lạ". Trong phiên điều trần của tòa án dù Mersane vẫn phải nằm trên giường bệnh, cảnh sát đã chính thức cáo buộc người mẹ 37 tuổi với tội danh giết người hàng loạt trong tình trạng "phê" ma túy đá. Tuy nhiên, sau gần 3 năm kể từ ngày 8 đứa trẻ nhỏ tuổi phải chết đầy cay đắng, tòa án lại đứa ra một có phán quyết trái ngược hoàn toàn. Theo kết luận này, người mẹ nhẫn tâm ra tay giết hại 7 đứa con và 1 người cháu không phải chịu hình phạt nào vì được chứng minh mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Các nhà tâm thần học đã chứng minh tình trạng tinh thần Mersane Warria xấu đi từ nhiều tháng trước khi vụ án xảy nhưng không được chữa trị. Mersane Warria tin rằng mình là "người được chọn" và bị ám ảnh phải bảo vệ gia đình khỏi quỷ dữ. "Cô ấy nghe thấy tiếng chim bồ câu và nghĩ rằng đó là lời nhắn nhủ phải giết hết những đứa trẻ để giải cứu chúng", bác sĩ Frank Varghese nói. "Đây là một trường hợp rất đặc biệt và chưa từng xảy ra trước đây". Sau khi nghe phân tích, thẩm phán cho rằng đó là những bằng chứng thuyết phục. Ông cho rằng Mersane bị bệnh tâm thần, cộng thêm tác động của ma túy đá đã không thể làm chủ bản thân ở thời điểm giết người.

