Nguyên nhân cô gái chết khỏa thân ở trung tâm Sài Gòn

(Dân Việt) Công an xác định cô gái tử vong trong tình trạng không mặc quần có dấu hiệu đã “quan hệ” tình dục và nghi phạm là người đàn ông ngoại quốc. Bằng nghiệp vụ, hơn 1 ngày gây án, Noh Daerong đã bị trinh sát bắt giữ.

Ngày 5.1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Noh Daerong (SN 1978, mang quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân là chị L.T.N.H (SN 1985, ngụ tỉnh Cà Mau, trú quận 1). Hiện công an đang chờ giám định để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “Hiếp dâm”.

Đối tượng cùng tang vật tại Công ản. Ảnh: C.T

Theo Công an quận 1, Noh Daerong chính là nghi phạm gây ra cái chết của chị H. Theo khai báo của Noh Daerong, y có quen biết chị N.T.P (SN 1990, ngụ tỉnh Cà Mau, là bạn đồng hương với chị H) và cũng có vài lần đi chơi với chị H. Do đi chơi nên giữa Noh Daerong và chị P phát sinh tình cảm nên nhiều lần tìm tới nhau.

Tháng 7.2017, cả 2 mâu thuẫn nên đã quyết định chia tay nhau. Noh Daerong nhiều lần nhắn tin đòi quay lại nhưng chị P không đồng ý. Tháng 12.2017, Noh Daerong nhắn tin với chị P và nói nếu chị không quay lại sẽ tìm tới nhà để níu kéo nhưng chị P không chịu

Khoảng 7h15 ngày 1.1.2018, Noh Daerong đi tới phòng chị P nhưng chị không có ở nhà. Noh Daerong gõ cửa phòng chị H bạn đồng hương trước phòng chị P. Chị H nói chuyện rồi cả 2 vào phòng “tâm sự”. Quá trình “tâm sự” xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng. Noh Daerong dùng tay bóp cổ chị H khiến tử vong. Sau đó, Noh Daerong bình tĩnh lấy ĐTDĐ Iphone của chị H và chìa khoá phòng rồi tẩu thoát.

Công an quận 1 có mặt cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, điều tra. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện không có sự xáo trộn. Chị H chết trên giường mặc áo thun, không có quần. Nhiều vật dụng trong nhà vẫn còn như máy Ipad, chỉ có chiếc ĐTDĐ Iphone 6S đã biến mất. Chị H tử vong do bị bóp cổ. Từ camera an ninh, công an đã xác định nghi phạm của vụ việc là Noh Daerong nên truy bắt.

Hình ảnh từ camera an ninh nhận dạng nghi phạm. Ảnh: C.T

Đến 17h ngày 2.1, công an phát hiện Noh Daerong đi bộ, đội mũ, đeo khẩu trang và túi xách, mặc đồ như hình ảnh camera ghi nhận lại tại đường Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM. Tuy nhiên, Noh Daerong vội bắt xe taxi của hãng Vinasun. Trinh sát đuổi theo tới giao lộ Hoàng Diệu – Vĩnh Hội, phường 3, quận 4 thì áp sát yêu cầu tài xế dừng xe. Trinh sát đã mời người đàn ông cùng 1 cô gái về trụ sở làm việc.

Chiếc ĐTDĐ của chị H trong túi xách Noh Daerong. Ảnh: C.T

Tại trụ sở công an, Noh Daerong không thừa nhận hành vi giết hại chị H. Kiểm tra túi xách, công an thu giữ chiếc ĐTDĐ Iphone 6 của chị H và chìa khoá phòng. Sau khi cho xem lại clip camera, Noh Daerong mới cúi đầu nhận tội.

Cán bộ điều tra cho biết, Noh Daerong hành động rất bình tĩnh và không hề lo sợ. Có thể khi vào trong phòng của chị H cả 2 đã “vui vẻ” rồi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, Noh Daerong đòi “vui vẻ”tiếp thì chị H. không chịu… Công an vẫn đang tiến hành giám định với nạn nhân để tiếp tục xử lý Noh Daerong về hành vi “Hiếp dâm” nếu đủ cơ sở.