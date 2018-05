Nguyên nhân vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm khiến 1 người tử vong

(Dân Việt) Bước đầu, nhóm đối tượng gây án khai nhận hành vi phạm tội do mâu thuẫn về tiền bạc.

Ngày 19.5, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Nam (tự là Phong, 26 tuổi), Trần Kim Long (21 tuổi), Nguyễn Văn Cường (31 tuổi) và Nguyễn Văn Việt (cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi Giết người. Đồng thời, công an đang truy bắt 1 đối tượng tên Nghĩa để điều tra làm rõ. Nạn nhân là anh Phạm Chi B. (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T

Bước đầu, tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, anh Nguyễn Thành Đoàn (28 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú quận Bình Tân) có cho Việt vay 4 triệu đồng với lãi suất 15%/tháng. Tuy nhiên, Việt không trả nợ đúng hẹn, Đoàn đòi nhiều lần không được.

Khoảng 22h ngày 18.5, Đoàn rủ anh B. đi tới nơi Việt ở thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thấy Việt đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn trên. Lúc này, cả 2 gọi Việt ra nói chuyện rồi cự cãi dẫn tới đánh nhau.

Nam (cháu của Việt) thấy vậy nên cùng 2 người bạn là Long, Nghĩa chạy ra đánh Đoàn. Anh B. và Cường (anh của Nam) thấy vậy cũng chạy ra. Sau đó, nhóm của Việt cầm hung khí tấn công anh B. và Đoàn. Chạy được 1 đoạn thì anh B. gục tại chỗ. Ngay sau đó cả 2 nhóm tẩu thoát.

Người dân đưa anh B. đi cấp cứu nhưng anh này tử vong do vết thương quá nặng.

Sáng 19.5, công an đã bắt được Cường, Nam, Long. Riêng Nghĩa đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an đang truy bắt.