Nguyên nhân vụ người đàn ông bị đâm tử vong ở Sài Gòn

(Dân Việt) Bước đầu, giữa nạn nhân và hung thủ được xác định là có mối quan hệ quen biết. Thời điểm xảy ra vụ việc, hung thủ tới đòi nợ anh Quỳnh số tiền 300.000 đồng rồi xảy ra cự cãi, lớn tiếng.

Ngày 21.2, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành truy xét đối tượng gây ra vụ án mạng trên đường số 10 thuộc phường Bình Hưng Hòa.

Bước đầu, công an xác định, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1985, ngụ tỉnh Bắc Ninh). Giữa nạn nhân và kẻ thủ ác có quen biết với nhau từ trước. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Theo đó, anh Quỳnh có mắc nợ tiền của một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch). Nhiều lần nam thanh niên tìm anh Quỳnh để đòi nợ nhưng không được.

Khoảng 13h cùng ngày, nam thanh niên tìm đến nhà anh Quỳnh ở địa chỉ đường số 10, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM để nói chuyện và đòi số nợ 300.000 đồng. Cả 2 người nói chuyện một hồi lâu thì xảy ra cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, nam thanh niên rút dao đâm nhiều nhát vào người anh Quỳnh.

Công an phong toả khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T

Anh Quỳnh ôm vết thương bê bết máu chạy ra ngoài đường hô hoán kêu cứu. Sau đó, nam thanh niên đuổi theo anh Quỳnh rồi đâm thêm nhiều nhát vào người cho tới khi nạn nhân tử vong.

Người dân nghe tiếng kêu cứu chạy ra kiểm tra, phát hiện anh Quỳnh đã tử vong nên báo công an. Lợi dụng lúc này, nam thanh niên tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong toả, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh truy bắt hung thủ.

Một số người dân cho biết, anh Quỳnh mới thuê căn nhà trên đường số 10 khoảng 2 tuần để làm nghề may mặc. Nạn nhân có 2 đời vợ, từng có tiền án, vừa ra tù cách đây không lâu. Ở khu vực anh cũng ít tiếp xúc với bà con hàng xóm.