Nhận dạng 2 can phạm bỏ trốn khi điều trị tại bệnh viện

Sau năm ngày tẩu thoát khỏi Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, hai can phạm bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã.

Ngày 16.1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định truy nã với Nguyễn Minh Thành (29 tuổi, trú TP.Hạ Long, Quảng Ninh) và Hoàng Cao Cường (30 tuối, trú TP.Móng Cái, Quảng Ninh). Hai can phạm này bỏ trốn khi đang được điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh. Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất… Cường (trái) và Thành đang bị truy nã. Ảnh: C.A Cả hai trước đó bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh. Thành bị tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Cường bị tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo nguồn tin, Nguyễn Minh Thành vào viện đầu tháng 12.2017, chỉ định loét hành tá tràng, viêm sung huyết hang vị, đau thần kinh liên sườn. Hoàng Cao Cường vào viện giữa tháng 12.2017, chỉ định viêm cầu thận, có hội chứng thận hư. Đến đầu giờ sáng 12.1, nhân viên y tế phát hiện hai can phạm này không còn trong phòng. Phía bệnh viện đã lập biên bản vụ việc. Khu vực điều trị cho hai can phạm nằm riêng biệt trên tầng tám bệnh viện, có tường rào, có khóa cổng.

Theo Minh Cương (VNE)

