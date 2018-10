Nhân viên hợp đồng bảo hiểm lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

(Dân Việt) Ngày 18.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thắm (SN 1980, trú thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian qua, Công an Hà Tĩnh liên tiếp nhận nhiều đơn trình báo của người dân tố cáo Nguyễn Thị Thắm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh, củng cố tài liệu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thắm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Thắm tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Kết quả điều tra cho thấy, Thắm vốn là nhân viên hợp đồng của Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hà Tĩnh. Trong quá trình thu phí bảo hiểm, để hoàn thành chỉ tiêu thu phí và mở rộng số lượng khách hàng mua bảo hiểm, Thắm đã vay tiền của bạn bè, người quen về để nộp trước cho những khách hàng đến hạn thu nhưng chưa có tiền nộp.

Đến đầu tháng 3.2018, việc kinh doanh bảo hiểm không thuận lợi, tiền lãi các khoản vay tăng nhanh, số tiền nợ vượt quá khả năng thanh toán dẫn đến mất khả năng chi trả các khoản nợ đã vay trước đó, Thắm đã bị các chủ nợ thúc ép trả tiền lãi lẫn tiền gốc nên lo sợ ảnh hưởng cá nhân và gia đình. Không muốn mọi người biết mình bị vỡ nợ, để đối phó tình hình, Thắm đã dùng các thủ đoạn khác nhau lừa vay tiền lãi suất cao của nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Thạch Hà và TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt số tài sản trên, Thắm đã khóa máy điện thoại, bỏ trốn vào Tây Nguyên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã gặp gỡ, tác động với gia đình vận động Nguyễn Thị Thắm quay trở về đầu thú.