Nhân viên nhà ga làm chuyện động trời sau khi liên tục thua độ World Cup

(Dân Việt) Làm công việc tại nhà ga có thu nhập ổn định nhưng do thua cá độ trong các trận bóng đá World Cup, Hiệp đã gây ra hàng loạt vụ kinh hoàng trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Thái Hiệp cùng tang vật vụ án và hiện trường vụ cướp dây chuyền chị Sen.

Ngày 24.7, Công an thị xã An Nhơn, Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Hiệp (27 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chỉ trong những ngày đầu tháng 7, trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua thị xã An Nhơn) liên tục xảy ra vụ cướp giật táo tợn do một đối tượng nam chạy xe máy hiệu Sirius gây ra. Nạn nhân chủ yếu của đối tượng là các phụ nữ chạy xe máy một mình có đeo nữ trang, túi xách. Chỉ trong 5 ngày, đã xảy ra hơn 10 vụ cướp khiến người dân địa phương rất lo lắng.

Theo đó, chiều 4.7, chị H (ngụ phường Đập Đá, thị xã An Nhơn) đi làm về đến đường tránh Quốc lộ 1 thì bị thanh niên chạy xe máy hiệu Sirius giả vờ hỏi thăm đường rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền trị giá 10 triệu đồng của chị H, tẩu thoát.

Vài phút sau đó, một phụ nữ tên Sen (ngụ phường Đập Đá) cũng bị một đối tượng có đặc điểm tương tự giả vờ hỏi thăm đường rồi giật sợi dây chuyền trị giá 12 triệu đồng của chị Sen.

Cùng thời điểm này, Công an thị xã An Nhơn nhận tin báo của một người dân xã Nhơn Thành (thị xã An Nhơn) bị thanh niên chạy xe máy hiệu Sirius giật túi xách nhưng không thành.

Ngay sau đó, Công an thị xã An Nhơn đã xác lập chuyên án điều tra, truy bắt đối tượng.

Chiều 15.7, trinh sát phát hiện thanh niên điều khiển xe máy hiệu Sirius đến tiệm vàng ở phường Bình Định (thị xã An Nhơn) bán sợi dây chuyền. Đối tượng có những đặc điểm giống như mô tả của các nạn nhân nên trinh sát ập đến kiểm tra.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Nguyễn Thái Hiệp thừa nhận sợi dây chuyền vừa cướp được của chị Sen và mang đến tiệm vàng bán thì bị phát hiện.

Tại cơ quan công an, Hiệp khai nhận là nhân viên bảo vệ ga Diêu Trì (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Hiệp khai có công việc và mức lương ổn định, tuy nhiên do sa lầy vào cờ bạc, số đề nên lâm vào nợ nần. Trong thời gian diễn ra các trận bóng đá World Cup, Hiệp liên tục thua cá độ nên đi cướp để có tiền trả nợ.

Hiệp khai, từ ngày 2-6/7, đối tượng đã gây ra 14 vụ cướp giật trong và ngoài địa bàn thị xã An Nhơn.