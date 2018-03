Nhiều người bị đọc thông tin tài khoản, trộm 1,5 tỷ đồng tại cây ATM

(Dân Việt) Phía công an đã bắt giữ 5 nghi phạm chuyên lắp đặt thiết bị tại các trụ ATM của ngân hàng tại các tỉnh miền Tây, sau đó sử dụng thiết bị sao chép lại thông tin đưa vào thẻ giả để rút tiền và chia nhau tiêu xài.

Chiều nay (7.3), thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã bắt nhóm 5 nghi phạm chuyên đặt thiết bị đọc trộm thông tin chủ tài khoản tại các trụ ATM của các ngân hàng.

Qua công tác điều tra, tối 5.3, cảnh sát hình sự đã bắt Trần Thế Bảo (28 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) khi đang lắp đặt thiết bị đọc trộm thông tin của chủ tài khoản tại các trụ ATM của các ngân hàng trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận, qua mạng xã hội đã quen với Chong Ngai Fong (quốc tịch Malaysia) và một số đối tượng người nước ngoài khác.

Meng, Thiam, Fong và Bảo (từ trái qua phải). (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng này đã tổ chức cho Bảo và Soàn chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách hướng dẫn lắp đặt thiết bị tại các trụ ATM của ngân hàng trên địa bàn các tỉnh miền Tây. Sau đó, Fong sử dụng thiết bị sao chép lại thông tin đưa vào thẻ giả để rút tiền và chia nhau tiêu xài.

Đối tượng Nguyễn Kim Soàn. Ảnh: Công an cung cấp

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1.2018 đến thời điểm bắt quả tang, Bảo, Soàn cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trên địa bàn các tỉnh miền Tây, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

Cụ thể, ở Bến Tre xác định có 38 người bị chiếm đoạt với tổng số tiền 997 triệu đồng. Vĩnh Long có 32 người bị chiếm đoạt với số tiền là 526 triệu đồng. Riêng ở TP.Cần Thơ có 6 người bị chiếm đoạt 70 triệu đồng.

Từ lời khai của các nghi phạm, ngày 6.3 vừa qua, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Fong, Chua Ya Thiam (quốc tịch Singapore) và David Tee Cheng Meng (quốc tịch Malaysia).

Hiện Công an TP.Cần Thơ phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre, Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra mở rộng vụ án.