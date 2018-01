Nhóm đối tượng ngông cuồng xông thẳng vào trụ sở công an đánh người

Dù biết con nợ chạy vào trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để lánh nạn nhưng các đối tượng trong băng nhóm “tín dụng đen” vẫn ngông cuồng xông vào đánh nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Ngày 8.1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Đức (SN 1989), Bành Lê Trung Tín (SN 1996) và Nguyễn Đức Hậu (SN 1999, cùng ngụ Q.10, TP.HCM); Lê Quang Vũ (SN 1996), Phan Đình Chiến (SN 1998) và Nguyễn Văn Vũ (SN 1993, cùng ngụ Q.3, TP.HCM) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Đối tượng Nguyễn Ngọc Đức được xác định cầm đầu băng nhóm. Trước đó vào khoảng 23h30 ngày 24.12.2017, anh Lê Phúc Thiện (SN 1994, ngụ Q.1, TP.HCM) chở bạn gái tên N lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1) để đi chơi Noel thì bất ngờ bị 6 đối tượng trên phóng xe máy đuổi theo. Quá hoảng sợ, anh Thiện cố gắng tăng ga bỏ chạy nhưng vẫn bị các đối tượng bám sát. Khi đến trước cổng của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM nằm trên đường Trần Hưng Đạo, anh Thiện đã chạy vào trong sân của trụ sở công an để lánh nạn. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn ngông cuồng xông vào dùng nón bảo hiểm đánh và đấm đá khiến nạn nhân ngất xỉu tại chỗ. Toàn bộ sự việc diễn ra rất nhanh chưa đầy 1 phút, một số cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự đang trực chiến đã nhanh chóng chạy ra khống chế, bắt nóng 4 đối tượng gồm Đức, Quang Vũ, Tín và Hậu. Đồng thời, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Các đối tượng đồng phạm trong băng nhóm bị công an bắt giữ. Đến ngày hôm sau, Chiến và Văn Vũ cũng đã ra công an đầu thú. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, trước đó bạn gái anh Thiện là N có mượn của Đức 7,5 triệu đồng với lãi suất 15%/tháng. Sau thời gian trả nợ được một ít, N không còn khả năng chi trả nên đã bỏ trốn. Cho rằng bị N quỵt tiền, Đức nhiều lần cho đàn em đến ném mắm tôm vào nhà con nợ và đe dọa “gặp đâu sẽ đánh đó”. Tối 24.12.2017, khi bọn chúng đang tụ tập ăn nhậu ở một quán trên đường Trần Hưng Đạo thì phát hiện anh Thiện đang chở N đi trên đường nên đuổi theo. Dù biết “con nợ” chạy vào trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự nhưng bọn chúng vẫn ngông cuồng xông vào đánh gục nạn nhân với thương tật 13%. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Thiên Long (Công an TP.HCM)

