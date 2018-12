Nhóm giang hồ chuyên cho vay nặng lãi ở TP.HCM sa lưới

(Dân Việt) Ngày 22.12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa triệt phá thành công băng nhóm giang hồ chuyên cho vay nặng lãi ở khu vực TP.HCM và nhiều tỉnh thành lân cận.

Bước đầu, công an tạm giữ Lương Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên), Nguyễn Bá Phi Công (25 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Trung Tín (39 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhóm giang hồ chuyên cho vay nặng lãi tại công an. Ảnh: C.T

Qua công tác điều tra nắm địa bàn, trinh sát công an phát hiện băng nhóm giang hồ chuyên cho vay nặng lãi do Hoàng Anh cầm đầu nên đeo bám củng cố hồ sơ. Đồng thời, Công an quận Bình Tân tiến hành lập chuyên án để triệt phá.

Trưa 1.10, trinh sát công an phát hiện Hoàng Anh cùng đàn em là Tín mang theo nhiều giấy tờ cho vay đang lưu thông trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân. Lúc này, trinh sát áp sát tiến hành chặn xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong cốp xe có nhiều giấy tờ thể hiện việc cho vay nặng lãi nên mời về trụ sở làm rõ.

Qua đấu tranh tại công an, cả hai khai nhận hành nghề cho vay nặng lãi. Tiến hành khám xét nơi ở của cả hai, công an thu giữ nhiều giấy tờ cho vay, hồ sơ...nặng gần 50kg. Hầu hết các hồ sơ cho vay tiền ở nhiều quận huyện ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Từ lời khai của Hoàng Anh công an bắt giữ Phi Công.

Bước đầu, băng nhóm khai nhận hành nghề cho vay nặng lãi từ năm 2016 tới nay. Hình thức băng nhóm Hoàng Anh theo 2 kiểu, có thể góp từng ngày hoặc trả lãi mỗi ngày với lãi suất dao động từ 20% đến 25% mỗi tháng. Nếu trả góp với lãi suất 20%/tháng thì góp 30 ngày, nếu lãi suất 25% thì góp 24 ngày.

Qua điều tra, từ năm 2015 đến nay, băng nhóm của Hoàng Anh cho hơn 500 người ở nhiều địa phương vay với tiền vốn hơn 2 tỷ đồng.