Nhóm nam nữ phê ma tuý ở quán Sinh Đôi Venus hối lộ hòng thoát tội

(Dân Việt) Ngày 29.12, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đang củng cố hồ sơ xử lý với nhóm nam nữ tổ chức phê ma tuý tập thể trong quán karaoke ở khu vực.

Theo đó, khoảng 3h30 cùng ngày, tổ kiểm tra gồm nhiều đơn vị như: Cảnh sát hình sự, Công an ma tuý,…thuộc Công an quận Phú Nhuận đã tiến hành đột kích bất ngờ quán karaoke Sinh Đôi Venus ở đường Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Quán karaoke Sinh Đôi Venus bị kiểm tra phát hiện nhiều nam nữ phê ma tuý. Ảnh: C.T

Nhóm dân chơi phê ma tuý tập thể ở quán karaoke. Ảnh: C.T

Thời điểm công an kiểm tra dù đã quá giờ quy định nhưng quán vẫn còn nhiều phòng hoạt động. Tiến hành kiểm tra các phòng ở tầng 3 của quán, công an phát hiện 1 nhóm dân chơi đang hoà theo điệu nhạc chát chúa. Phát hiện công an, các dân chơi tìm cách tháo chạy ra ngoài, một số tìm cách phi tang ma tuý xuống bàn, ghế …nhưng bị chốt chặn.

Số ma tuý bị thu giữ. Ảnh: C.T

Qua kiểm tra, công an thu giữ nhiều túi ni lông chứa viên nén hình đầu lâu, mặt cười…Công an đã lập biên bản bắt quả tang. Khi lực lượng đang tiến hành lập biên bản thì nhóm dân chơi tìm cách năn nỉ xin bỏ qua. Thậm chí, nhóm dân chơi còn ra giá bỏ qua hành vi phạm tội bằng cách đưa 100 triệu đồng nhưng lực lượng công an đã kiên quyết xử lý hành vi phạm tội của nhóm đối tượng.

Sau đó, công an đã tiến hành đưa nhóm đối tượng cùng tang vật về trụ sở. Đồng thời, lực lượng tiến hành lập biên bản xử lý nhiều lỗi vi phạm với quán karaoke.