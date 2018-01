Nhóm thanh niên chặn xe xin tiền, phát livestream đối diện hình phạt cực nặng

(Dân Việt) Các luật sư nhận định, nếu bị truy tố trước pháp luật, nhóm thanh niên chặn xe trên cao tốc xin tiền, phát livestream sẽ đối diện hình phạt nặng.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự nhóm thanh niên chặn xe xin tiền trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai về tội “Cướp tài sản”.

Ngày 2.1, trung tá Hà Việt Thanh, Trưởng Công an huyện Phù Ninh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan đến vụ việc chặn xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai (xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh) để xin tiền.

“Chúng tôi tạm giữ hình sự các đối tượng về hành vi “Cướp tài sản” và đang củng cố hồ sơ để khởi tố. Chúng tôi đã xác định được 4 bị hại. Các đối tượng cũng khai nhận cướp được số tiền 400.000 đồng. Vụ này sẽ xử lý nghiêm”, ông Thanh cho hay.

Trao đổi thêm với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cũng cho biết, đây là vụ việc gây bức xúc dư luận vì vậy Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Phù Ninh xử lý nghiêm.

Liên quan tới vụ việc trên trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh) và luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) đều nhận định, hành vi các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Cướp tài sản” theo Bộ luật Hình sự 1999.

“Các đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm là vũ khí thô sơ đe dọa ngay tức khắc các lái xe nhằm mục đích "xin tiền". Việc nhiều đối tượng sử dụng vũ khí chặn đường khiến lái xe đã sợ hãi buộc phải đưa tiền cho các đối tượng.

Dù là mục đích đùa vui hay động cơ gì khác nhưng thực tế qua clip thể hiện các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của nhiều người tham gia giao thông trên cao tốc nên hành vi của các đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội cướp tài sản”, luật sư Thơm cho biết.

Luật sư Lê Văn Kiên cho biết, người phạm tội “Cướp tài sản” sẽ đối mặt với mức án thấp nhấp là 3-10 năm tù. Hình phạt có thể tăng lên từ 7-15 năm nếu phạm tội có tổ chức, sử dụng vũ khí...

“Hành vi của nhóm đối tượng chặn xe trên cao tốc có dấu hiệu tội "Cướp tài sản" với tình tiết tăng nặng là sử dụng vũ khí. Nếu bị truy tố với tình tiết này, các nghi phạm sẽ đối mặt với hình phạt từ 7-15 năm tù giam.

Đây là một bài học đắt giá cho các đối tượng chỉ vì sống lêu lổng, hành động bồng bột, thiếu hiểu biết pháp luật mà gây ra vụ việc nghiêm trọng”, luật sư Kiên cho biết.