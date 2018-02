Những tình tiết lần ra nghi phạm sát hại 5 người trong 1 gia đình

(Dân Việt) Từ những chứng cứ tại hiện trường, bằng nghiệp vụ công an xác định đối tượng gây án là người quen biết. Cộng với đó là gia đình nạn nhân có 1 con chó nặng hàng chục kg, hung dữ nên khả năng khó có người ngoài tiếp cận để cướp tài sản từ bên ngoài.

Tối 16.2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán), Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê quán An Giang) để điều tra xử lý về hành vi “Giết người”.

Nghi phạm Tình tại công an. Ảnh: C.T

Gia đình nạn nhân được xác định là ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, Thanh Hóa), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh), Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi), Mai Huyền Diệp (6 tuổi, ba người con của vợ chồng ông Chinh).

Hé lộ kẻ làm công tội lỗi

Theo đó, khoảng 10h ngày 15.2 (tức ngày 30 Tết Nguyên đán 2018), người dân sinh sống ở đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện căn nhà của vợ chồng ông Chinh, bà Hồng trên đường này lâu ngày không mở nên đã qua gọi cửa. Gọi mãi nhưng vẫn không thấy vợ chồng ông bà trả lời nên nghi ngờ và báo cho công an địa phương.

Công an đã có mặt tiến hành hành phá cửa thì phát hiện bên trong căn nhà có nhiều vết máu. Khi vào bên trong, lực lượng phát hiện có 1 người phụ nữ tử vong trên ghế của ngôi nhà và 4 người khác cũng đã tử vong.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên Công an quận Bình Tân đã báo cho Công an TP.HCM để điều tra làm rõ. Công an TP.HCM có mặt phối với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tiến hành điều tra hiện trường, lấy lời khai nhiều nhân chứng. Nhiều cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm được huy động để phá án.

Vụ thảm sát được phát hiện vào ngày 30 Tết khiến nhiều người bàng hoàng, ngay cả các đơn vị điều tra cũng cảm thấy đau xót. Được biết, gia đình ông Chinh bà Hồng có 3 người con: 1 nam và 2 nữ. Gia đình hai vợ chồng làm nghề gia công các thiết bị gia dụng chuyên làm máng xối.

Từ những chứng cứ thu thập tại hiện trường, Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát hình sự tiến hành khoanh vùng các đối tượng. Qua những chứng cứ tại hiện trường, công an nhận định vụ án xảy ra có thể là người quen, thân thuộc với gia đình nạn nhân. Do vợ chồng ông Chinh bà Hồng có nuôi con chó nặng hàng chục kg rất hung dữ nên khả năng người ngoài khó có thể vào cướp tài sản, chỉ có thể là người thân quen với gia chủ mới có thể vào trong nhà.

Kẻ thủ ác dần lộ diện

Với những suy luận nhận định nhạy bén, công an đã tiến hành mời rất nhiều người thân, hàng xóm của gia đình nạn nhân lên để làm việc. Đồng thời, công an cũng đã tiến hành trích xuất nhiều camera của khu vực để xác định nghi phạm của vụ án.

Chính từ những suy luận cùng camera, lực lượng công an đã xác định Tình là đối tượng tình nghi số 1. Nhiều tổ trinh sát tinh nhuệ, giỏi nghiệp vụ được huy động truy xét. Bên cạnh đó, nhiều nhóm trinh sát được huy động theo đường bộ qua cửa khẩu biên giới, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã tỏa ra các tỉnh thành, các cửa khẩu các tỉnh như An Giang, Long An, Tây Ninh… tránh để nghi phạm trốn thoát. Với những nỗ lực, trưa cùng ngày, trinh sát đã bắt giữ nghi phạm Tình ở tỉnh Long An.

Nghi phạm thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: C.T

Theo khai nhận ban đầu của nghi phạm, khoảng cuối tháng 1.2017, Tình được ông Chinh nhận vào làm tại cơ sở gia công máng xối. Quá trình làm tại cơ sở, Tình cùng với 2 nhân viên khác cùng làm chung nhưng ông bà chủ (tức ông Chinh, bà Hồng) quý 2 nhân viên kia hơn. Cũng theo Tình khai báo, do Tình không cẩn trọng trong việc làm nên ông bà chủ mới có thái độ như vậy. Mỗi lần mắc lỗi, bà Hồng thường hay mắng chửi thậm tệ (theo lời khai của Tình) nên Tình để bụng.

Chiều 13.2, Tình và 2 nhân viên cùng với vợ chồng ông Chinh, bà Hồng tổ chức tiệc tất niên cuối năm. Để thực hiện kế hoạch tội ác, Tình chuẩn bị 2 con dao có sẵn trong nhà ông bà chủ. Đến 4h ngày 14.2 (ngày 28 Tết), Tình sử dụng 2 con dao sát hại ông Chinh và bà Hồng. Sau khi sát hại 2 vợ chồng gia chủ, Tình suy nghĩ tìm cách bịt đầu mối nên đã ra tay luôn đối với 3 người con gái của vợ chồng ông Chinh. Gây án xong, Tình lấy chiếc xe tay ga của vợ chồng ông Chinh bỏ trốn.

Bằng nghiệp vụ, lực lượng công an đã lần ra kẻ thủ ác, bắt giữ đưa về TP.HCM để lấy lời khai cũng như thực nghiệm hiện trường.