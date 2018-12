Nổ súng khống chế thanh niên đánh bảo vệ và dùng dao tấn công cảnh sát

(Dân Việt) Ngày 31.12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Đức Thành (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 20h30 ngày 27.12, Công an phường 3, quận Bình Thạnh nhận tin báo của người dân về việc Thành gây rối trật tự ở khu vực. Lúc này, ông Nguyễn Sơn Tùng (cảnh sát khu vực) và anh Cao Minh Tâm (bảo vệ dân phố) đã tức tốc có mặt ở hiện trường.

Vừa tới nơi, lực lượng phát hiện Thành đang đập phá, chửi bới tại miếu Phú Hoà Vạn, đường Đinh Tiên Hoàng nên khuyên can. Thành không chấp hành mà dùng tay đấm vào mặt anh Tâm. Bảo vệ dân phố tìm cách bỏ chạy thì thanh niên 9X đuổi theo đòi đánh tiếp.

Một vụ chống người thi hành công vụ trước đó. Ảnh: C.T

Cảnh sát khu vực thấy vậy nên rút súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên nhưng Thành vẫn đuổi theo bảo vệ dân phố. Ông Tùng nổ thêm 1 phát súng trúng vào lưng Thành thì người này quay lại tấn công. Trước sự manh động của Thành, ông Tùng nổ súng bắn vào ngực và tay của thanh niên 9X. Thành chạy vào nhà lấy dao ra đòi chém ông Tùng.

Công an phường đã đến hỗ trợ khống chế Thành cùng tang vật. Do Thành bị thương nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó công an đưa Thành về trụ sở. Được biết, Thành từng mang tiền án về tội Chống người thi hành công vụ.