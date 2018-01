Nói xấu CSGT trên Facebook, 6 thanh niên nhận "cái kết đắng"

(Dân Việt) 6 người sử dụng Facebook cá nhân để xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng CSGT bị xử phạt hành chính.

6 đối tượng bị Công an huyện Tĩnh Gia xử phạt vi phạm hành chính vì nói xấu lực lượng CSGT.

Ngày 3.1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã xử phạt hành chính 6 đối tượng ở huyện Tĩnh Gia vì có hành vi nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lực lượng CSGT trên mạng xã hội Facebook.

Các đối tượng gồm: Lê Văn Cường, sinh năm 1987 ở xã Ngọc Lĩnh; Lê Văn Thọ (SN 1981) ở xã Tân Trường; Hoàng Thế Huỳnh (SN 1991) ở xã Hải Thượng; Lê Trung Kiên (SN 1987) ở xã Tĩnh Hải; Cao Văn Miễn (SN 1992) ở xã Hải Yến và Lê Văn Đạt (SN 1990) ở xã Mai Lâm.

Theo Công an Thanh Hóa, trước đó các đối tượng trên đã sử dụng trang Facebook cá nhân của mình để đăng tải, chia sẻ, bình luận với những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cá nhân tổ CSGT đồn Công an Nghi Sơn Công an huyện Tĩnh Gia.

Với hành vi trên, mỗi đối tượng bị Công an huyện Tĩnh Gia phạt hành chính mức tiền 7,5 triệu đồng về hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.