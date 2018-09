Nóng trong tuần: Thi hành án tử hình Vũ Văn Tiến

(Dân Việt) Vụ thảm sát ở Bình Phước: Thi hành án tử hình Vũ Văn Tiến; Dùng nước hoa kích dục gây mê rồi hiếp dâm chị họ vợ, gã thợ sửa điện lạnh bị khởi tố;… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Ngày 20/9, bà Vũ Thị Thi (ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) cho biết con trai bà là Vũ Văn Tiến (SN 1991) vừa thi hành án về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” trong vụ thảm sát 6 người cùng gia đình tại tỉnh Bình Phước.

Việc thi hành án đã thông báo cho người thân cách đó 10 ngày.

Món quà của Tiến gửi gia đình trước khi thi hành án

"Từ 4 giờ, Tiến đã bị đưa ra khỏi trại tạm giam đến tỉnh Bình Dương để thi hành án. Trưa cùng ngày, gia đình tôi nhận thi thể cùng với bức thư của con" - bà Thi buồn bã.

Thi thể của Tiến được gửi vào một ngôi chùa ở TP HCM và việc an táng hoàn tất trong buổi trưa cùng ngày.

Tính đến nay, hơn 3 năm sau khi gây ra vụ thảm sát, tử tù Vũ Văn Tiến đã bị thi hành án. Trước đó, ngày 20/7/2017, chủ mưu vụ án - Nguyễn Hải Dương đã bị tử hình.

Dùng nước hoa kích dục gây mê rồi hiếp dâm chị họ vợ, gã thợ sửa điện lạnh bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố và tạm giam Nguyễn Văn Tâm (27 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Tâm bị khởi tố vì dùng nước hoa kích dục gây mê rồi hiếp dâm chị họ vợ. Ảnh: CAND.

Trước đó, ngày 7/9, đơn vị này nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H. tố cáo Nguyễn Văn Tâm (em rể họ chị H) đã có hành vi hiếp dâm mình.

Tâm làm nghề sửa chữa điện lạnh ở Hà Nội và biết chị H là sinh viên ở một mình nên thường xuyên đến chơi và nảy sinh tình cảm nhưng không được chị H đáp lại.

Tâm lên mạng xã hội tìm hiểu và đặt mua 1 lọ nước hoa kích dục gây mê rồi mang theo bên mình.

Khoảng 11h ngày 27/8, Tâm đến phòng chị H chơi. Thấy chị H ở nhà một mình, Tâm đã lấy lọ nước hoa kích dục ra bôi lên tóc mình rồi vào nói chuyện với chị H. Khoảng 15 phút sau, chị H kêu đau đầu, rồi mê man bất tỉnh. Thấy chị H bất động, Tâm đã thực hiện hành vi đồi bại.

Tại cơ quan Công an, Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Về lọ “nước hoa kích dục”, Tâm khai đã vứt xuống một dòng sông ở gần nhà trọ của chị H.

Ngày 21/9, Công an tỉnh Sơn La đã tạm giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1986), Trần Ngọc Hà (SN 1981), Phạm Ngọc Thạch (SN 1987), cùng trú ở TP.Việt Trì, Phú Thọ. Đây là ba nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng Trường Ký ở đường Chu Văn Thịnh, TP.Sơn La tối 20/9.

Hình ảnh từ camera giám sát tiệm vàng cho thấy, một tên cướp túm tóc khống chế nữ chủ tiệm vàng nhưng người phụ nữ này kháng. Hai bên vật lộn quyết liệt. Thấy vậy, một tên cướp khác tay lăm lăm khẩu một súng tới hỗ trợ nhưng không bắn mà dùng tay đánh chủ tiệm.

Sau một hồi vật lộn, nữ chủ tiệm vàng thoát khỏi sự khống chế của tên cướp lao ra ngoài hô hoán cướp. Cùng lúc này 3 tên cướp cũng tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, 2 tên cướp bị cảnh sát và người dân phối hợp bắt tại chỗ, tên còn lại tháo chạy theo đường kè suối Nặm La (TP.Sơn La).

Cô gái trùm kín chăn ngủ, bị thanh niên lạ mặt làm chuyện “động trời”

Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê, Gia Lai đã tạm giữ đối tượng Trần Minh Dần (20 tuổi, ngụ thị xã An Khê) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, rạng sáng 12/9, chị Nguyễn Thị Huỳnh Như (21 tuổi) đang trùm chăn ngủ trong nhà ở phường Tây Sơn (thị xã An Khê) thì bị thanh niên lạ mặt dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người. Sau đó, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chị Như được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở vùng ngực, lưng, nách và bụng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/9, trinh sát đã bắt giữ Dần.

Đối tượng Trần Minh Dần và tang vật

Dần khai, trước đó có bán điện thoại và mua ma túy đá sử dụng chung với Phạm Văn Thạch (17 tuổi, phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Hai bên thỏa thuận sau khi “bay”, Thạch sẽ trả cho Dần 500 ngàn đồng. Tuy nhiên, Thạch không trả nên Dần bức xúc.

Rạng sáng 12/9, trong lúc gia đình Thạch đang ngủ thì Dần mang theo dao bầu đột nhập vào nhà từ cửa sau. Đến phòng khách, thấy có người đang trùm kín chăn ngủ (là chị Như), tưởng là Thạch nên Dần dùng dao đâm liên tiếp vào người cô gái.

Kẻ cướp ngân hàng ở Tiền Giang uống thuốc diệt cỏ tử vong

Sáng 20/9, Châu Cường (SN 1982, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) đã tử vong ở một bệnh viện tại TP.HCM do uống thuốc tự tử lúc bị bắt. Cơ quan tố tụng tỉnh Tiền Giang cho biết theo quy định sẽ tiến hành giám định thi thể để xác định nguyên nhân tử vong.

Châu Cường là nghi phạm chính trong vụ cướp ngân hàng bằng súng ở Tiền Giang xảy ra vào chiều 13/9.

Đối tượng Châu Cường lúc bị bắt

Vào thời điểm trên, tại văn phòng giao dịch VietinBank có trụ sở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra vụ cướp ngân hàng bằng súng. Ngân hàng khai bị cướp 940 triệu đồng.

Sau 3 ngày truy bắt, công an đã bắt giữ Châu Cường tại TP.HCM, thu giữ hai khẩu súng gây án và 11 viên đạn, 665 triệu đồng tiền Cường đã cướp. Trong lúc bắt giữ. Cường nôn ói và khai có uống thuốc diệt cỏ nên được đưa đi cấp cứu.