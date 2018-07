Nóng trong tuần: Tiết lộ kết quả khám nghiệm tử thi nữ kế toán chết 6 năm trước

(Dân Việt) Rùng mình trước thân thể chằng chịt sẹo của nữ giúp việc bị bà chủ tra tấn; Người phụ nữ trầm cảm sát hại cả con lẫn cháu… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Kết quả khám nghiệm tử thi nữ kế toán chết 6 năm trước

Cơ quan chức năng khai quật phần mộ bà Hoa để khám nghiệm tử thi

Người nhà của nữ kế toán Đào Thị Hoa (Yên Thành, Nghệ An) đã nhận được thông báo kết luận giám định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An liên quan đến việc điều tra cái chết của bà Hoa 6 năm trước.

Theo đó, cơ quan điều tra kết luận không đủ căn cứ khoa học để xác định nguyên nhân chết của bà Đào Thị Hoa.

Trước đó, ngày 12/9/2012, người thân phát hiện bà Hoa đã chết trong tư thế treo cổ ở núi Động Nen (xã Bắc Thành), mặc dù nạn nhân chết trong tư thế treo cổ nhưng chân chạm đất.

Thời điểm này, vì quá đau buồn nên gia đình đã không yêu cầu khám nghiệm tử thi để điều tra.

Tuy nhiên sau nhiều năm, nghi ngờ bà Hoa bị sát hại nên gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phía gia đình nạn nhân cũng cung cấp nhiều chứng cứ bất thường, như ngày đưa tang bà Hoa có người lạ in các thông tin làm tờ rơi rải đầy đường, điện thoại bà Hoa có hàng trăm cuộc gọi trước ngày bà mất tích. Trước ngày xảy ra sự việc, ổ khóa của phòng bà Hoa được thay thế, phần mềm kế toán cũng được thay đổi...

Được biết, bà Đào Thị Hoa là kế toán trưởng tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.

Hai cháu bé tử vong dưới tay người phụ nữ trầm cảm

Nhiều người dân tụ tập theo dõi vụ việc tại KĐT T.H.

Đêm 20/7, nhận được thông tin tại một căn hộ chung cư thuộc KĐT T.H (Thanh Oai, Hà Nội) có 2 cháu bé tử vong, công an lập tức vào cuộc điều tra và xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng đau lòng là Hoàng Thị Sen Sen (SN 1985). Nạn nhân là cháu Nguyễn Khánh Huy (8 tuổi, con trai Sen) và cháu Nguyễn Anh Thư (6 tuổi, con chị chồng Sen).

Cơ quan điều tra xác định, đầu năm 2018, Sen liên tục phải chịu tang mất cha và mất chú. Quá đau lòng, Sen rơi vào trạng thái trầm cảm. Gia đình phải đưa Sen đi chữa bệnh tại Lào Cai.

Gần đây, thấy bệnh tình của vợ thuyên giảm, chồng của Sen là anh T đã đón vợ về. Sáng 20/7, anh T đi làm, để Sen ở nhà chơi cùng con và cháu Thư.

Tại nhà, Sen đã lấy thắt lưng siết cổ hai cháu bé tử vong rồi dùng chính chiếc thắt lưng này siết cổ mình tự tử nhưng không chết. Sau đó, Sen cho thi thể một cháu bé vào bao tải.

Tối cùng ngày, bảo vệ chung cư phát hiện Sen định nhảy lầu tự tử nên đã ngăn chặn. Lúc này, Sen liên tiếp nói: “Tôi giết con tôi rồi”. Thấy vậy, lực lượng bảo vệ của chung cư đã chạy đến căn hộ của Sen ở kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể hai cháu bé.

Nữ giúp việc bị tra tấn như thời trung cổ

Khuôn mặt bị rạch gần như "nát bét" của chị Y Nhiêu

Công an phường Thống Nhất (TP. Pleiku, Gia Lai) đã mời bà Nguyễn Thị Hà (hay gọi là Nga) đến làm việc. Tuy nhiên vào thời điểm đó, bà Hà có biểu hiện ngáo đá. Hiện bà này đã được đưa vào trung tâm cai nghiện.

Bước đầu, bà Hà thừa nhận có đánh đập, lấy dao chém chị Y Nhiêu (SN 1995, trú tại huyện Đắk Glei, Kon Tum).

Năm 2014, chị Nhiêu xin làm thuê tại quán cà phê của bà Hà. Nghi ngờ chị Nhiêu có quan hệ với chồng mình nên bà Hà thường xuyên đánh đập, tra tấn.

Người chủ độc ác này còn dùng cây sắt đánh, lấy bàn ủi nóng dí vào tay trái, có khi lấy cây sắt hơ nóng rồi dí lên người chị Nhiêu. Mỗi khi “nổi hứng”, bà Hà còn lấy dao lam rạch mặt, bẻ răng, cắt tai… chị Nhiêu.

Nạn nhân cho biết do bị đánh đập quá dã man nên đã bị sẩy thai 5 tháng tuổi.

Sau những ngày đầu bị tra tấn dã man, chị Nhiêu đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn nhưng bị bà Hà dọa nếu bỏ trốn sẽ đánh, giết cả người thân.

Tối 10/6, sau khi bà Hà dọa đến đêm sẽ cắt lưỡi, chị Nhiêu vô cùng hoảng sợ nên đã chạy trốn, ngủ trong ống cống giữa đêm mưa lạnh trước khi được người dân phát hiện.

Chị gái Dung “Hà” bị truy nã quốc tế

Lệnh truy nã quốc tế Vũ Hoàng Oanh – tức Oanh “Hà”. Ảnh CAND

Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Vũ Hoàng Oanh (SN 1957, quê Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cảnh sát hình sự quốc tế cũng thông báo truy nã quốc tế đối với Vũ Hoàng Oanh. Oanh chị gái của trùm giang hồ khét tiếng Dung “Hà”.

Oanh là nhân vật “đầu não” trong đường dây cung cấp ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ mà C47 vừa triệt phá ngày 24/5 vừa qua. Đám đàn em bị bắt, tuy nhiên bà trùm này đã nhanh chân bỏ trốn. Do vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh truy nã quốc tế đối với Oanh.

Trước đó, từ năm 2002 đến 2014, Oanh liên tục vào tù ra tội vì các tội danh liên quan đến ma túy, đánh bạc.

Vợ tử tù bật khóc khi hay tin Chủ tịch nước chỉ đạo kiểm tra vụ án của chồng

Bị cáo Đặng Văn Hiến (quay xuống) tại phiên tòa phúc thẩm

Vừa đọc xong bản tin trên báo về việc Chủ tịch nước chỉ đạo kiểm tra việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án của chồng, bà Mai Thị Khuyên (vợ tử tù Đặng Văn Hiến) bật khóc và nói lời cảm ơn Chủ tịch nước.

Bà Khuyên cho biết, mấy ngày qua bà đã tới nhiều cơ quan Trung ương gửi đơn xin cứu xét, giảm án tử hình cho chồng.

Trước đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM kết thúc xét xử phúc thẩm vụ án của ông Đặng Văn Hiến. Tòa đã tuyên y án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, phạt bị cáo Đặng Văn Hiến mức án tử hình về tội giết người.

Sau phiên tòa, còn có nhiều ý kiến khác nhau và nhiều đơn thư gửi đến Chủ tịch nước về bản án mà HĐXX đã tuyên.

Theo cáo trạng, ngày 23/10/2016, Công ty Long Sơn cho người đưa máy móc vào san ủi vườn điều của một số hộ dân tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông). Đặng Văn Hiến cùng một số người dân ra ngăn cản. Sau đó, Hiến nổ súng vào người của Công ty Long Sơn khiến 3 người chết, 13 người bị thương.