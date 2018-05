Nữ chủ quán massage bị chích điện, trói tay chân, cướp sạch tài sản

(Dân Việt) Khi vào quán massage, kẻ lạ mặt dùng roi điện chích vào cổ bà chủ rồi đánh đập, trói tay chân. Đối tượng sau đó lục soát, cướp nhiều tài sản của chủ quán rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 11.5, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra, truy bắt nghi can dùng roi điện khống chế chủ quán massage tại xã Long An, huyện Long Thành để cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vào 17h30 chiều 8.5, bà Nguyễn Đăng Hoài Bảo (ngụ tỉnh Lâm Đồng) mở quán cà phê và dịch vụ massage tại xã Long An để đón khách. Thời điểm này, một thanh niên lạ mặt đi vào uống nước và muốn được massage và chủ quán đồng ý.

Một lúc sau, bà Bảo đóng cửa quán để massage cho thanh niên thì bị anh ta cầm roi điện chích vào cổ. Người lạ sau đó đánh đập bà Bảo, trói tay chân rồi lục soát để tìm tài sản trước khi tẩu thoát.

Sau khi tên cướp bỏ đi, bà Bảo thoát được ra ngoài, đến bệnh viện khám sức khỏe, sau đó đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Tại công an, bà Bảo khai số tài sản bị mất gồm 2 triệu đồng, 1 đôi bông tai, 1 bộ vòng ximen loại 18K, 1 điện thoại di động...; tổng trị giá trên 18 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, truy xét.