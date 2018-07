Nữ nghi phạm sát hại con và cháu: Lời kể kinh hoàng của nhân chứng

(Dân Việt) “Khi người phụ nữ hoảng loạn nói ‘tôi giết con tôi rồi’ thì mọi người vào nhà kiểm tra thì phát hiện một cháu trong bao tải, một cháu trong chiếc chăn bông đều đã tử vong khiến ai ai cũng bàng hoàng”, nhân chứng kể lại.

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối qua (20.7), lãnh đạo Công an xã Cự Khê (Thanh Oai, Hà Nội) xác nhận với PV Đời sống & Pháp lý và cho biết, tại khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê) xảy ra vụ án mạng khiến hai cháu bé tử vong. Nghi phạm là mẹ của 1 trong 2 nạn nhân. Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: Đời sống & Pháp lý Theo SaoStar: Đêm muộn 20.7, nhiều người dân trong khu đô thị Thanh Hà vẫn tập trung rất đông tại sảnh toà nhà HH021C. Đây là nơi vừa xảy ra vụ việc kinh hoàng. Người dân ai ai cũng đau đớn, bàn tán xôn xao khi chứng kiến vụ việc thương tâm này. Chia sẻ với chúng tôi, một người dân sinh sống tại đây cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h cùng ngày, tại tầng 16 tòa HH021C. Vào thời điểm này, người dân phát hiện chị Hoàng Thị S (SN 1985, quê Hưng Yên) chạy lên mái tòa nhà, có ý định tự tử. Ngay sau đó, mọi người đã thông báo lực lượng bảo vệ tòa nhà đến giải cứu. Nhiều người dân tập trung tại sảnh toà nhà sau khi nghe tin. Ảnh: SaoStar Một bảo vệ chứng kiến hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian trên, ông phát hiện một người phụ nữ có triệu chứng không bình, trèo lên tầng thượng có ý định tự tử nên ông và bảo vệ khác đã chạy lên đưa xuống. “Lúc đưa người này xuống, chị ta bảo ‘tôi giết con tôi rồi’, nhưng chúng tôi người tin người không. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ đã chạy lên phòng của người phụ nữ này để kiểm tra. Khi vào kiểm tra trong phòng vệ sinh, bếp ăn thì không phát hiện điều gì. Khi kiểm tra đến phòng ngủ thì phát hiện một chiếc bao tải, chúng tôi phát hiện có một cháu bé đã tử vong từ bao giờ, cơ thể đã lạnh. Một bé khác thì nằm trong tấm chăn bông. Ngay sau đó, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường đưa người phụ nữ về trụ sở làm việc”, vị bảo vệ chia sẻ. Nghi phạm gây án bị công an bắt giữ đưa về trụ sở. Ảnh: SaoStar Đến đêm cùng ngày, công an cùng cơ quan chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, đưa thi thể hai nạn nhân ra khỏi ngôi nhà. 23h45 chiếc xe chở hai thi thể hai nạn nhân ra khỏi hiện trường. Qua xác định hai cháu bé tử vong là bé Nguyễn Anh T (6 tuổi) và Nguyễn Khánh H (8 tuổi). Trong đó H là con ruột của chị S. Qua xác định ban đầu, cả hai bé bị siết cổ bằng dây thừng dẫn đến tử vong. Xe cứu thương đến đưa thi thể hai cháu bé về nhà xác. Ảnh: SaoStar “Thật không thể tin được chuyện rùng mình lại xảy ra tại đây, rất thương hai cháu bé, tôi nghe nói người phụ nữ bị bệnh trầm cảm, thật là đáng thương hơn đáng trách”, một người dân chia sẻ. Trong khi đó, một người dân cùng tầng 16 cho hay: “Chiều cùng ngày thấy người phụ nữ này lảng vảng ở khu vực hành lang và đi theo hướng cửa sổ ban công. Khuôn mặt dường như không được bình thường cho lắm, sau đó cô ấy đi vào nhà. Mãi đến khi thấy nhiều người kéo đến căn hộ, chúng tôi mới biết chuyện chứ trước đó không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào lớn”. Liên quan đến sự việc này, một cán bộ Công an xã Cự Khê cho biết, thi thể hai đứa bé có dấu hiệu bị siết cổ, trong đó bé trai 8 tuổi, bé gái 6 tuổi. Người con trai là con ruột của người phụ nữ, còn bé gái là con của chị chồng vừa từ Lào Cai xuống chơi.

