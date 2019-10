Nữ nhân viên quán cà phê chòi nghi bị khách đánh dã man

Một nhân viên tại quán cà phê chòi bất ngờ bị người đàn ông tấn công dã man. Người dân sau đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bắt giữ người đàn ông giao công an xử lý.

Chiều 9/10, Công an phường Tân Định, cho biết đã chuyển hồ sơ và đối tượng Tr.D.T.D (SN 1984, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) đến Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi đánh người phụ nữ trọng thương.

Trước đó, vào giữa trưa cùng ngày, người dân sống bên đường quốc lộ 13 thuộc phường Tân Định, TX. Bến Cát phát hiện Tr.D.T.D đang tấn công một phụ nữ. Nạn nhân bị thương, máu chảy ướt người, nằm bên đường. Một số người lao vào can ngăn nhưng do người đàn ông quá hung hãn nên mọi người gọi điện báo công an.

Người phụ nữ bị tấn công dã man.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Định nhanh chóng đến hiện trường cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời mời người đàn ông về trụ sở làm việc.

Làm việc với công an, người đàn ông khai nạn nhân bị tấn công là vợ mình và đánh vợ vì làm việc ở quán cà phê nhạy cảm. Tuy nhiên, người phụ nữ lại cho rằng không quen biết người đàn ông đánh mình, người này chỉ là khách quen của quán.

Được biết, nữ nạn nhân của vụ bạo lực trên là nhân viên đang làm việc tại một quán cà phê chòi. Hiện trường vụ việc ngay trước cổng quán cà phê.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.