Nữ sinh ném con đẻ xuống đất ở Linh Đàm có bị xử lý hình sự?

(Dân Việt) Liên quan đến việc nữ sinh Đinh Thị V.A (21 tuổi, Quảng Bình), ném con sơ sinh của mình từ tầng cao xuống đất tại khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, TP.Hà Nội), nhiều người băn khoăn liệu người mẹ trẻ này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự hay không?

Sáng 22.10, trao đổi với Dân Việt, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật Chính Pháp (đoàn luật sư TP.Hà Nội) nhận định, việc này cần phải làm rõ nhiều yếu tố để xác định tội danh của nữ sinh viên V.A.

Vị luật sư phân tích, theo như lời khai của V.A rằng ném con sau khi phát hiện con không thở, không khóc, cơ quan chức năng đã khám nghiệm pháp y, nguyên nhân tử vong của cháu bé sẽ được cơ quan chức năng làm rõ. Lúc này sẽ biết được bé sơ sinh tử vong trước hay sau khi bị ném từ tầng cao xuống.

Tuy nhiên, luật sư Cường cũng chia sẻ, nữ sinh năm 4 này cần phải được đưa đi giám định tâm thần. Bởi theo những hành vi của V.A, các bà mẹ bình thường khi thấy con có dấu hiệu ngạt thở, tử vong sau khi sinh thì sẽ không làm như V.A, sẽ cố gắng cứu con, đưa đi cấp cứu hoặc làm điều gì đó tốt nhất, kịp thời nhất.

V.A được xác định sau khi sinh con tại nhà vệ sinh trong căn nhà tại tầng 31, chung cư HH2A, khu đô thị Linh Đàm đã thả con xuống đất qua cửa thoáng nhà vệ sinh.

Về trường hợp này, Trưởng văn phòng luật Chính Pháp cho biết, theo quy định của pháp luật, hành vi sát hại một đứa trẻ mới sinh chưa quá 07 ngày tuổi có liên quan tới tội giết người hoặc tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ. Hai tội danh này được quy định tại điều 123 và điều 124 Bộ luật hình sự 2015.

“Trong trường hợp giám định pháp y đúng như lời khai ném con sau khi con mất, người mẹ vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội “xâm phạm thi thể” theo bộ luật hình sự 2015” – luật sư Cường nói.

Phân tích kỹ hơn về từng tội danh, luật sư Cường chia sẻ, tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ được hiểu là trường hợp phạm tội của người mẹ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi hoặc vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết. Nạn nhân của tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ là đứa trẻ do người mẹ sinh ra trong vòng 07 ngày tuổi.

Theo luật sư Cường, hành vi của người mẹ trẻ nếu được xác định ném con sau khi con tử vong, vẫn sẽ bị truy cứu tội "xâm phạm thi thể".

Tội danh này thường xảy ra đối với những người mẹ ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, những nhóm người lạc hậu do phong tục, tập quán lạc hậu tin vào ma tà hoặc do rơi vào tình trạng quẫn bách mà không còn cách nào khác buộc phải thực hiện một hành vi ngoài ý chí chủ quan của người mẹ đó.

“Còn trong trường hợp này, người mẹ vứt bỏ con mới đẻ là một sinh viên, một người có học thức, có văn hóa, ở giữa thủ đô, không bị bất cứ phong tục tập quán hay hoàn cảnh khách quan nào can thiệp đến mức phải vứt bỏ con mình.

Bởi vậy, trong vụ việc này rất khó có thể áp dụng tội vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật hình sự 2015 để áp dụng cho đối tượng này mức hình phạt nhẹ hơn mức hình phạt trong tội giết người” – vị luật sư nêu quan điểm.