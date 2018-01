Nữ sinh "tươi mát" phục vụ đại gia trong sòng bạc cao cấp ở Sài Gòn

(Dân Việt) Ập vào một căn hộ cao cấp ở Sài Gòn, cảnh sát phát hiện 4 cô gái xinh đẹp, ăn mặt mát mẻ đang phục vụ đại gia sát phạt.

21 người có liên quan bị công an tạm giữ Liên quan đến vụ phá sòng bạc tại chung cư cao cấp ở Sài Gòn, ngày 3.1, Phòng Cảnh sát hình sự PC 45 Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ 21 người có liên quan, trong đó có 4 cô gái xinh đẹp. Theo cơ quan công an, thời điểm ập vào phá sòng bạc, công an phát hiện 4 cô gái xinh đẹp làm nhiệm vụ chia bài phục vụ các đại gia đánh bạc. Những cô gái “phát hỏa” này là nữ sinh "tươi mát", các cô gái trẻ đẹp từng làm tiếp tân cho các công ty lớn. Mỗi ca làm, các cô gái “phát hỏa” ngồi cạnh đại gia 1 giờ. Thu nhập của họ chủ yếu là hưởng % tiền “típ” rất hậu hĩnh từ các con bạc đại gia. Những ngày có tiền “tip” nhiều, các cô gái phải chia lại tiền cho người tổ chức đánh bạc. Một cô gái trẻ đẹp phục vụ các con bạc đại gia khi tham gia sát phạt Trước đó, vào chiều 29.12.2017, tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Bình Thạnh bất ngờ ập vào sòng bạc dưới hình thức chơi bài Poker ăn tiền, trong 1 căn hộ cao cấp ở chung cư Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh). Trong số 21 đối tượng bị khống chế, tạm giữ, có 3 người được xác định là tổ chức sòng bài gồm: Trần Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Trần Nguyễn Anh Tú (26 tuổi, ngụ quận 7) và Nguyễn Tấn Phát (31 tuổi, ngụ quận 9). Cả ba khai hùn 400 triệu đồng thuê căn hộ để tổ chức sòng bạc từ 2 tháng qua. Trong số người bị tạm giữ, có 3 con bạc là Việt kiều. Những đối tượng tổ chức đánh bạc Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 622 phỉnh bằng nhựa (tương đương với số tiền 530 triệu đồng), một hộp tiền xâu có 57 phỉnh (tương đương 100 triệu đồng), một bàn chuyên dùng chơi bài Poker, nhiều ghế ngồi phục vụ con bạc, một hộp dùng đựng phỉnh tiền xâu, hai quyển sổ ghi số tiền đổi phỉnh và tiền nợ của các con bạc, nhiều bộ bài đã qua sử dụng. Kiểm tra những người có liên quan, công an thu giữ hơn 318 triệu đồng, 3.400 USD, 17 thẻ ngân hàng, 2 hộ chiếu, 21 điện thoại di động các loại cùng nhiều tang vật có liên quan. Tuấn Anh, Tấn Phát và Anh Tú khai nhận để tránh bị phát hiện, nhóm này thuê nhiều đàn em cảnh giới, chia bài, đổi phỉnh… với tiền công 10 triệu đồng/người mỗi tháng. Các đối tượng khai sòng bạc này hoạt động từ 10h sáng đến rạng sáng hôm sau. Mỗi ngày có hơn 20 con bạc là đại gia, Việt kiều, chủ cơ sở doanh nghiệp đến tham gia sát phạt. Tang vật trong sòng bạc đại gia được công an thu giữ Theo PC45, sòng bạc quy định các con bạc tham gia sát phạt phải mua phỉnh với số tiền tối thiểu là 5 triệu đồng. Trung bình mỗi con bạc tham gia đặt cược số tiền giao động từ 10-100 triệu đồng/ván. Ngoài ra, sòng bạc hoạt động tinh vi, người lên hay xuống căn hộ đánh bạc đều được lưu giữ dấu vân tay để có thể ra vào dễ dàng, tránh trường hợp người lạ trà trộn. Các con bạc đại gia tham gia sát phạt tại đây cũng được phụ vụ cơm nước tại chỗ. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

