Ông Trần Bắc Hà xin vắng mặt vì bị ung thư gan, tòa không chấp nhận

(Dân Việt) Nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án có đơn xin vắng mặt tại tòa nhưng không được chấp thuận, HĐXX cho biết tiếp tục viết giấy triệu tập những người này đến tòa để làm rõ các vấn đề liên quan.

Chiều 9.1, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) cùng đồng phạm về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục với phần công bố cáo trạng của đại diện VKS.

Đáng chú ý, HĐXX thông tin đã nhận được kiến nghị cùng bệnh án của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Hứa Thị Phấn (cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín) về việc đề nghị cho bà Phấn vắng mặt do sức khỏe. Theo đơn trình bày, bà Phấn mất 93%, chỉ còn 7% sức khỏe nên không đủ sức khỏe tham gia phiên tòa.

HĐXX trong phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và Trầm Bê.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng cho biết vừa nhận được tất cả những đơn xin vắng mặt tại phiên tòa của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong đó có ông Trần Bắc Hà, đã có đơn xin vắng mặt do đang điều trị bệnh ung thư gan tại bệnh viện và các lãnh đạo BIDV như ông Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang… xin vắng mặt vì sức khỏe yếu hoặc bận công tác. Những người có đơn xin vắng mặt tại tòa, giữ nguyên lời khai của mình tại cơ quan điều tra và sử dụng những lời khai này làm căn cứ để phục vụ cho việc làm rõ vụ án (nếu cần).

Tuy nhiên, chủ tọa Phạm Lương Toản cho rằng lời khai của những người này rất quan trọng, sự có mặt của những người này giúp làm sáng tỏ nhiều vấn đề cốt lõi của vụ án nên đã không chấp nhận đơn xin vắng mặt của những người trên. Đồng thời, chủ tọa phiên tòa cũng tiếp tục ký giấy triệu tập ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang và một số người khác tới tham dự phiên tòa.

Trước đó, trong chiều 8.1, đại diện VKS đề nghị phải triệu tập tất cả những người, đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tòa để làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án. Trong đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX bằng mọi giá phải triệu tập ông Trần Bắc Hà đến tòa.

Theo như cáo trạng, trong vụ án này có gần 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng được triệu tập đến tòa để làm rõ vụ án. Trong đó có nhiều người có đơn xin vắng mặt. Trong phần thủ tục phiên tòa, HĐXX cho biết nhiều người có đơn xin vắng mặt đã khai báo đầy đủ nội dung với cơ quan điều tra, không cần thiết phải triệu tập đến tòa nên phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra.

Cũng trong chiều 9.1, do sức khỏe nhiều bị cáo tại tòa bị yếu nên HĐXX cho phép các bị cáo ngồi nghe đọc cáo trạng, chỉ đến phần kết luận các bị cáo mới đứng lên nghe. Riêng bị cáo Phạm Công Danh do sức khỏe yếu và bị suy thận độ 3 nên HĐXX cho phép bị cáo được vào phòng chăm sóc y tế để nghe cáo trạng. Ngoài ra các bị cáo: Trầm Bê, Nguyễn Việt Hà, Đặng Thị Bích Thuỷ và Trần Hiệp cũng được chủ toạ cho phép ngồi nghe cáo trạng vì lý do sức khoẻ.