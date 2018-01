"Ông trùm" thuê 2 căn hộ chung cư làm "hang ổ" ma túy khủng

"Ông trùm" 31 tuổi thuê 2 căn hộ chung cư làm nơi cất giữ số lượng lớn ma túy rồi phân phối cho “chân rết” bán cho con nghiện ở TP.HCM.

Ngày 18.1, Công an quận 7, TP.HCM, cho biết vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán trái phép chất ma túy quy mô lớn do Nguyễn Tuấn Anh (31 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) cầm đầu. Số lượng ma túy công an thu giữ lên đến hơn 2.000 viên ma túy các loại.

Nghi phạm Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, tối 9.1, các trinh sát thuộc Đội cảnh sát ma túy Công an quận 7 tuần tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn. Gần đến ngã ba Trần Xuân Soạn - Bế Văn Cấm (phường Tân Kiểng, quận 7), cảnh sát thấy một người đàn ông tuổi trung niên mặc chiếc áo khoác tối màu, ngồi sau một xe ôm, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Công an yêu cầu dừng xe kiểm tra và thu giữ trong túi áo khoác của người đàn ông này 6 gói nylon chứa bột không màu và một gói nylon chứa bột màu hồng, nghi là ma túy nên cảnh sát đưa người này cùng tang vật về điều tra.

Tại trụ sở công an, gã đàn ông khai tên Bùi Sĩ Chu (52 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), số tang vật trên được xác định là ma túy tổng hợp. Số ma túy này được nghi phạm Chu lấy từ một ông “trùm” tên Nguyễn Tuấn Anh và bán lại cho các con nghiện.

Nghi phạm Bùi Sĩ Chu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định “trùm” Tuấn Anh thường lui tới khách sạn trên đường Trần Xuân Soạn, (phường Tân Hưng, quận 7) nên bố trí lực lượng theo dõi.

Chiều 10.1, Tuấn Anh bắt xe ôm công nghệ chở đến khách sạn trên. Khi cả hai vừa bước vào phòng khách sạn, các trinh sát ập vào khống chế.

Tang vật thu giữ trong chuyên án ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Khám xét trên người Tuấn Anh, công an thu giữ 5 gói nylon chứa bột không màu và 2 viên nén ma túy tổng hợp. Riêng chiếc hộp giấy ông trùm nhờ lái xe ôm cầm có 996 viên nén nghi ma túy tổng hợp được chứa trong 6 gói nylon.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh tại một chung cư ở quận 7, công an phát hiện một khẩu súng ngắn và 5 viên đạn cùng một thanh kiếm Nhật. Tại một căn hộ khác thuộc chung cư này, công an thu giữ 1.055 viên nén ma túy tổng hợp các loại.

Công an quận 7 chuyển hai đối tượng cùng hồ sơ tang vật cho Công an TP.HCM tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.