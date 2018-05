Phá đường dây đánh bạc trên 100 tỷ đồng sử dụng công nghệ cao

Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan khác đồng loạt đột kích vào 16 điểm ghi lô, đề. Đến khi công an phát hiện, đường dây này đã giao dịch trên 100 tỷ đồng.

Ngày 14.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.Thanh Hóa và công an các địa phương đồng loạt đột kích vào 16 điểm ghi lô, đề trên địa bàn TP.Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hoằng Hóa, Đông Sơn, Yên Định, Ngọc Lặc và Thường Xuân.

Nhóm nghi can liên quan đến đường dây lô đề bị bắt giữ. Ảnh: C.A

Cảnh sát bắt giữ 16 người đang tổ chức ghi lô, đề qua điện thoại di động thông minh ở các địa bàn nói trên. Tại các điểm, công an thu giữ trên 700 triệu đồng, 24 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 10 cuốn sổ ghi chép và nhiều tang vật.

Nhà chức trách xác định đường dây đánh bạc quy mô lớn này do Nguyễn Tùng Khang (30 tuổi, ở phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa) cầm đầu. Theo điều tra, từ tháng 3, Khang thiết lập một đường dây ghi số lô, đề bằng công nghệ cao liên huyện.

Tang vật thu giữ. Ảnh: C.A

Anh ta cho các chân rết sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp các số trong các bảng tin nhắn lô đề (không phải tính toán bằng tay để cân bảng đề như hoạt động thông thường). Sau đó, nhóm này cho người tham gia đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội.

Với thủ đoạn này, chỉ tính từ đầu tháng 3 đến khi bị bắt, các chân rết trong đường dây đánh bạc của Khang đã tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch trên 100 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 10 người để điều tra mở rộng vụ án.