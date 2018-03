Phá sới đá gà, người trốn chạy, công an chỉ thu được... 5 con gà

(Dân Việt) Khi thấy công an xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước, Bình Định) kiểm tra sới đá gà, các đối tượng tham gia cá cược nhanh chóng bỏ trốn, chỉ để lại 5 con gà ở hiện trường.

Ngày 7.3, Công an xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước) cho biết, đã tiến hành thiêu hủy 5 con gà đá bị chết trong quá trình tạm giữ tại trụ sở UBND xã này. Đây là tang vật của một vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, do lực lượng Công an xã vừa triệt phá.

Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 11h ngày 4.3, nhận được tin báo của người dân phản ánh tại khu vực Miễu Tây (xóm 3, thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn) có một nhóm đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền.

Công an xã Phước Sơn lập tức triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, khi phát hiện công an, nhóm đối tượng đang đá gà nói trên bỏ chạy, bỏ lại 5 con gà đá.