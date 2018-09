Phát hiện 21 người nước ngoài và người Việt dương tính với ma túy

(Dân Việt) Ngày 28.9, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết vừa kiểm tra, phát hiện 18 người nước ngoài và 3 người Việt Nam dương tính với ma túy tại quán Pub Crazy Cort trên địa bàn.

Quán Pub Crazy Cort (số 12 đường An Thượng 6, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), nơi phát hiện 18 người nước ngoài, 3 người Việt dương tính với ma túy.

Trước đó, khoảng 22h ngày 27.9, tại khu vực phía trước số nhà 12 đường An Thượng 6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Ngũ Hành Sơn) đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Anh Quân (SN 1999, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đang có hành vi bán trái phép chất ma túy (cần sa) cho đối tượng N.T.T (SN 1995, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà).

Tang vật thu giữ gồm một gói nylon chứa cần sa, một điện thoại di động, một xe máy.

Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng Quân, lực lượng công an thu giữ thêm một gói nylon chứa cần sa.

Sau khi bắt quả tang đối tượng Quân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an phường Mỹ An tiến hành kiểm tra hành chính quán Pub Crazy Cort.

Tại đây, lực lượng công an tiến hành kiểm tra 60 khách là người nước ngoài và người Việt Nam có mặt tại quán. Qua đó, 21 người bị phát hiện dương tính với chất ma túy gồm 3 người Việt Nam và 18 người nước ngoài (gồm 4 người Anh, 6 người Úc, 2 người Nam Phi, một người Iran, 2 người Mỹ, một người Colombia, một người New Zealand và một người Malaysia).

Khám xét tầng 2 của quán Pub Crazy Cort, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ nhiều đồ vật để sử dụng cần sa.

Qua điều tra, bước đầu Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định đối tượng quản lý các đồ vật trên là Tống Duy Phong (SN 1999, trú Quảng Ngãi).

Cùng ngày, Công an quận Sơn Trà vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Quang (SN 1994, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi mua bán trái phép ma túy.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 26.9, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng Quang dừng xe ô tô và ôm bình khí nén bóng cười cao 70cm đi đến trước khu vực một quán karaoke trên đường Phạm Văn Đồng (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) nên tiến hành kiểm tra.

Khi bị kiểm tra, Quang liền vứt một gói thuốc lá hiệu 555 xuống mặt đường. Kiểm tra gói thuốc lá 555, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 5 viên nén ma túy tổng hợp (3 viên màu xám và 2 màu xanh) cùng 2 gói chất rắn tinh thể màu trắng. Quang khai, đây là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và ketamine mang theo để dùng.

Tiếp tục kiểm tra xe ô tô mà Quang sử dụng, lực lượng công an phát hiện thêm 199 viên nén các loại màu xám tro, màu xanh, có logo hình viên kim cương hoặc máy điện thoại để bàn và gần 40 gói nylon lớn nhỏ chứa chất rắn tinh thể màu trắng được đối tượng gọi là ketamine.

Số tang vật bị cơ quan công an tạm giữ.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận số hàng trên mua để sử dụng và bán cho các đối tượng, tuy nhiên chưa kịp bán đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.