Phạt tù chủ Facebook 'Thằng nhà quê' xuyên tạc, phỉ báng chính quyền

Tòa án tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trường Ca bản án 5 năm 6 tháng tù giam vì xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhằm chống phá Nhà nước.

TAND tỉnh Đồng Tháp hôm nay xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Trương Ca (47 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điểm a, điểm b, Điều 117 Bộ luật hình sự”.

Bị cáo Huỳnh Trường Ca tại tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 3 - 8.2018, bị cáo Ca đã thực hiện 40 buổi livestream (phát trực tiếp) trên nick facebook cá nhân có tên là “Thằng Nhà Quê”.

Trong đó, có 18 đoạn video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hành vi của bị cáo Ca đã gây nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang, nghi ngờ, bất mãn trong một bộ phận nhân dân thiếu hiểu biết.

Kích động hình thành tư tưởng và hành động oán ghét, căm thù, chống đối Nhà nước; xâm hại đến an ninh quốc gia, đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, sự đảm bảo an toàn chế độ Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa, an ninh tư tưởng và văn hóa.

Tại phiên tòa bị cáo đã tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi của mình và thành khẩn khai báo do nhận thức chưa đúng, do bức xúc nhất thời trong cuộc sống nên có cách nhìn phiến diện dẫn đến hành động vi phạm pháp luật.

HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Trương Ca mức án 5 năm 6 tháng tù giam, đồng thời áp dụng biện pháp quản chế tại địa phương tại địa phương với thời gian 3 năm sau khi bị cáo chấp hành xong án phạt tù.