"Phê" ma túy, nam sinh cắn chết chó rồi ăn sống vì tưởng mình cũng là chó

(Dân Việt) Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, con chó đáng thương đã chết, còn hung thủ sát hại nó thì vẫn gầm gừ với tất cả những người xung quanh.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc" sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này. Nam sinh Michael Daniel bị bắt giữ sau khi giết hại dã man một con chó. Những hành vi quái đản Michael Daniel, chàng sinh viên 22 tuổi sống ở Waco, bang Texas (Mỹ), đã bị bắt giam sau khi có những hành vi vô cùng quái đản. Những người bạn cùng phòng đã phải gọi điện cho cảnh sát cầu cứu và cho biết Daniel đang "lên cơn điên". Theo đó, Daniel đã tấn công họ và chạy ra sân. Tại đây, anh ta bò toài, sủa và gầm gừ như một con chó vào những người hàng xóm, rồi điên cuồng đuổi theo họ như muốn "ăn tươi nuốt sống". Chưa dừng lại ở đó, Daniel sau đó quay trở về và lôi con chó của người bạn cùng nhà ra cổng đánh đập và siết cổ con vaatj tới chết, sau đó "bắt đầu cắn xé từng miếng thịt ra khỏi mình con chó". Khi cảnh sát tới nơi, nam sinh này vẫn la hét điên loạn trong khi đang ngồi trên xác con vật đáng thương với "máu và lông bám đầy quanh miệng". Bất chấp mọi người gọi, khuyên bảo, nhưng Daniel một mực cho rằng đang bị "bạn" truy sát nên phải tấn công lại bảo vệ mình. Sau sự việc, cảnh sát nhận ra nam sinh có biểu hiện phê ma túy nên đã dẫn Daniel đi kiểm tra và kết quả cho thấy gã thanh niên này đã hút phải ma túy K-2, một loại ma túy tổng hợp giống cần sa. Khi được đưa về trụ sở cảnh sát để tiếp tục làm việc thì Daniel vẫn còn trong trạng thái không làm chủ bản thân và miệng liên tục kêu gào. Vết trượt của nam sinh từng là "tấm gương điển hình" Những lời khai sau đó của Daniel tại cơ quan điều tra mà có lẽ ai nghe qua cũng thấy bị sốc. Theo đó, khi tỉnh lại, Daniel thừa nhận hành vi của mình, tuy nhiên không nhớ chi tiết mọi chuyện diễn ra như thế nào. Nam sinh cho biết sau khi sử dụng ma túy được khoảng 5 phút, thể trạng bắt đầu thay đổi, suy nghĩ đảo lộn điên cuồng và đến lúc này thì dường như đã không còn cảm giác điều khiện được hành vi nữa. Lúc này, những thứ hiện ra trước mắt dường như là một ở thế giới hoàn khác. Daniel nghĩ mình là một con chó và đang bị đồng loại truy sát, nếu không giết chúng thì sẽ bị tấn công. "Tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại làm ra điều tàn nhẫn như vậy. Tôi có cảm giác như có ai đó không phải bản thân đang hành động, chỉ cảm thấy rằng mình đang bị tấn công", Daniel hối hận cho biết. Đây không phải là lần đầu tiên Daniel sử dụng ma túy và gặp ảo giác. Trước đó, những người bạn cùng nhà từng chứng kiến khá nhiều hành động kỳ quặc của bạn mình. Khi học trung học, Daniel là một học sinh xuất sắc với kết quả học tập toàn điểm A. Tốt nghiệp phổ thông, Daniel thi đỗ với số điểm khá cao vào một trường đại học có tiếng. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ chỉ sau một năm, khi Daniel thường xuyên bỏ học dính vào rượu rồi dần dần là ma túy sau những cuộc chơi triền miên với đám bạn xấu, với thời gian ở vũ trường, quán bar nhiều hơn ở nhà. Lần này, dù nam sinh hành động trong cơn "phê" ma túy, khi mất hết nhận thức, không còn khả năng điều khiển hành vi của mình nhưng Daniel vẫn bị tống giam về tội tàn ác với vật nuôi.

