“Phi công trẻ” lạnh lùng chém người tình U60 vì... bị bỏ rơi

(Dân Việt) Níu kéo với “tình già” không thành, nam thanh niên dùng dao chặt dừa cắt vào cổ người tình.

Công an khám nghiệm hiện trường (ảnh minh họa) Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Đoàn Kết (39 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Theo cơ quan công an, Kết và bà Hương (57 tuổi, ngụ cùng địa phương, tên nạn nhân đã thay đổi) có quan hệ tình cảm, sống với nhau như vợ chồng được 8 tháng. Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên bà Hương sau đó chuyển về nhà riêng sống. Về phần mình, Kết nhiều lần tìm đến nhà “tình già” để níu kéo tình cảm nhưng không thành. Ngày 24.2, Kết tìm đến nhà bà Hương để giải quyết mâu thuẫn nhưng không được nên đã dùng dao chặt dừa cắt vào cổ bà Hương. Nạn nhân bị đứt tĩnh mạch cổ và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngay sau vụ việc xảy ra, công an địa phương đã bắt giữ Kết để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

