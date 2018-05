Phiên tòa lạ lùng ở Hòa Bình

(Dân Việt) Sau 4 ngày xử án từ ngày 15-18.5, TAND TP.Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm hình sự về vụ án “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây họa quả nghiêm trọng” tại BVĐK tỉnh Hòa Bình. Những gì đọng lại trong phiên tòa này là tiếng thở dài của luật sư, sự vắng mặt của những nhân chứng với lý do giống như một trò hề đã được đạo diễn từ trước.

Ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình đã bị Viện KSND TP.Hòa Bình triệu tập đến tòa với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Vậy mà khi phiên tòa mở, ông lại đi chơi ở một nước châu Mỹ xa xôi.

Phiền tòa do TAND TP.Hòa Bình mở có nhiều sự lạ lùng rất khó hiểu.

Ông Dương đã ủy quyền cho ông Đỗ Quốc Quyền tham gia tố tụng tại phiên tòa kể từ khi ký giấy ủy quyền ngày 9.5.2018 (được Đại sứ quán Việt Nam tại Ốt-ta-oa, Canada chứng thực) đến khi kết thúc vụ việc. Phạm vi ủy quyền được nêu rõ: Người ủy quyền (ông Dương) chịu trách nhiệm trước pháp luật về công việc do người ủy quyền (ông Quyền) thực hiện. Nhưng sau một ngày có mặt tại phiên tòa, ông Quyền đã có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa với lý do bất cẩn bị ngộ độc thức ăn gây bất tiện trong sinh hoạt cá nhân, không thể đến phiên tòa ngày 17.5. Bản thân ông Quyền đã cố gắng điều trị nhưng sức khỏe không đảm bảo để làm việc, “xin phép vắng mặt, không đại diện cho ông Trương Quý Dương tại phiên tòa được...”!

Lãnh đạo BVĐK tỉnh Hòa Bình đều xin "vắng mặt" tại tòa.

Một nhân chứng nữa rất quan trọng trong vụ án là ông Trần Văn Thắng (cán bộ Phòng vật tư BVĐK tỉnh Hòa Bình). Ông này vắng mặt với lý do sức khỏe không đảm bảo để dự tòa, nên xin vắng mặt, giữ nguyên sự việc như đã trình bày.

Trong sự cố y khoa khiến 9 người chết tại BVĐK tỉnh Hòa Bình, dư luận không khỏi bàng hoàng khi chỉ có mỗi bác sĩ Lương là phải chịu trách nhiệm liên quan. Bác sĩ Lương đã bị khởi tố và đưa ra xét xử. Trong khi đó các lãnh đạo của bệnh viện vẫn bình an vô sự. Ngay cả việc có mặt ở tòa để làm chứng và bênh vực cho bác sĩ Lương họ cũng thoái thác.

Ông Hoàng Đình Khiếu, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình cũng phải ra tòa, nhưng ông cũng thoái thác với lý do: “Nay tôi bị ốm, sức khỏe không được tốt, nên tôi không thể tiếp tục tham gia phiên tòa được”. Ông đề nghị được vắng mặt tại các buổi xét xử từ ngày 17.5.

Ông Dương đi chơi cùng gia đình ở trời Tây, trong khi ở nhà, đồng nghiệp và đồng sự của ông phải hầu tòa.

Ngày 18.5, Tòa án có Giấy triệu tập ông Khiếu đến phiên tòa nhưng được vợ ký nhận thay, bên cạnh có xác nhận của hàng xóm: “Chứng kiến sự việc ông Khiếu ốm đang truyền dịch”.

Một nhân chứng nữa rất quan trọng khác cũng lấy lỹ do không đến tòa để đối chất với luật sư, đó là ông Ông Đinh Tiến Công (Điều đưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK tỉnh Hòa Bình). Ông Công vắng mặt với lý do: “Trong quá trình Tòa án giải quyết, tôi đã trả lời nội dung liên quan về thủ tục hành chính của khoa có liên quan đến vụ án. Hiện nay do sức khỏe, tinh thần không tốt nên tôi không thể tiếp tục tham gia vụ án được”. Ông lại tiếp tục đề nghị vắng mặt trong tất cả các buổi làm việc của Tòa án.

Phiên tòa do TAND TP.Hòa Bình mở có nhiều điều lạ lùng khó lý giải.

Hầu hết các nhân chứng này đều có lời khai trước cơ quan điều tra liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, họ đã đồng loạt xin phép vắng mặt tại tòa với những lý do hết sức vô lý. Nhân chứng vắng mặt, luật sư không thể đối chất. Điều này sẽ gây bất lợi cho các bị cáo, đặc biệt là với bác sĩ Hoàng Công Lương.

Trước đó báo Dân Việt đã đưa tin, ngày 15.5, Tòa án Nhân dân TP.Hòa Bình đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án làm 9 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong tại BVĐK tỉnh Hòa Bình ngày 29.5.2017. Theo đó, 3 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm bác sĩ Hoàng Công Lương (32 tuổi, Khoa Hồi sức tích cực) và Trần Văn Sơn (28 tuổi, cán bộ Phòng vật tư) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Bùi Mạnh Quốc (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) về tội Vô ý làm chết người.