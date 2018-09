Phút gây án kinh hoàng khi nghi can chém 7 người thương vong ở Thái Nguyên

(Dân Việt) Nghe tiếng la hét của bố, cậu bé 13 tuổi chạy sang nhà bác thì bị Tiến cầm dao truy sát. Cậu bé bỏ chạy về nhà trốn thì bị Tiến cầm dao chém tử vong.

Đối tượng Nguyễn Xuân Tiến khi bị bắt giữ. Ngày 25/9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Nguyễn Xuân Tiến (56 tuổi, trú xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Tiến là nghi phạm gây ra vụ thảm án 3 người chết, 4 người bị thương ở xã Lương Phú. Theo một lãnh đạo xã Lương Phú, sơ bộ lực lượng chức năng xác định, rạng sáng 25/9, Tiến tỉnh dậy cầm dao sang nhà hàng xóm tên Nguyễn Văn Bích gõ cửa. Anh Bích ra mở cửa thì hốt hoảng khi thấy Tiến cầm dao tấn công nhưng may mắn né được nhát dao. Lúc này, chị Hằng (vợ anh Bích) chạy ra kêu cứu thì bị Tiến dùng dao đâm tử vong. Nghe tiếng ồn ào bên nhà anh trai sát bên cạnh, anh Nguyễn Văn Hoạt (em trai anh Bích) chạy sang thì bị Tiến dùng dao đâm tử vong ngay tại cửa ra vào. Lúc này, cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con trai anh Hoạt) nghe tiếng bố la lên liền vùng dậy chạy sang nhà bác. Thấy cháu Hinh, Tiến đuổi theo truy sát. Cháu Hinh bỏ chạy vào nhà trốn thì bị Tiến chém tử vong. Vụ thảm sát khiến nhiều người dân địa phương bàng hoàng. Chưa dừng tay, Tiến tiếp tục cầm dao tới nhà anh Nguyên (hàng xóm bên cạnh) gọi cửa. Thấy không ai mở cổng, Tiến trèo qua cổng vào trong nhà dùng dao chém hai vợ chồng anh Nguyên. Con trai anh Nguyên tên Nhân đang nằm ngủ cũng bị Tiến chém bị thương. Phát hiện sự việc, nhiều hàng xóm xung quanh đã tới căn ngăn, tước dao và khống chế Tiến bàn giao cho cơ quan công an. Trao đổi với PV về nghi phạm Tiến, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trước khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng, Tiến không có bệnh án tâm thần, đối tượng cũng chưa phải điều trị bệnh tâm thần. Cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng. Sáng cùng ngày cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, tử thi. Gia đình nạn nhân đang tổ chức lễ tang cho các nạn nhân.

Tag: trong an, tham an thai nguyen, tin nong, tin phap luat, tin thai nguyen, giet nguoi, an mang