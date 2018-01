Quảng Ninh: Đã bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khi đang chữa bệnh

(Dân Việt) Rạng sáng nay (18.1), lực lượng truy bắt tội phạm trốn nã Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong thời gian điều trị bệnh.

Thông tin ban đầu cho biết, một đối tượng bị vây bắt tại Thái Bình, còn người kia bị bắt giữ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 14.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh (PC44) ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Hoàng Cao Cường (sinh năm 1988, trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) và Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1989, trú tại tổ 53, khu 4, phường Hồng Gai, TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Hai đối tượng này đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh (Lán 14). Trong quá trình đưa đến chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.

2 đối tượng bỏ trốn bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã.

Buồng điều trị 2 phạm nhân trốn thoát vào sáng 12.1.

Đối tượng Nguyễn Minh Thành nhập viện chiều 2.12.2017, được bác sĩ chỉ định loét hành tá tràng, viêm xung huyết hang vị, đau thần kinh liên sườn. Còn Hoàng Cao Cường vào viện chiều 14.12.2017, chỉ định viêm cầu thận, có hội chứng thận hư/RLCH Lipid máu.

Hai đối tượng trên tuy đã được phía bệnh viện bố trí ở riêng biệt trên tầng 8, có tường rào, có khóa cổng nhưng vào đầu giờ sáng 12.1, nhân viên y tế đã phát hiện hai đối tượng này không còn ở trong phòng.