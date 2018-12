Quảng Trị: Phát hiện đối tượng tàng trữ hơn 5.000 viên ma túy

(Dân Việt) Sau hai lần khám xét tại nhà riêng của đối tượng Nguyễn Thái Tân, lực lượng công an phát hiện hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 29.12, tin từ Công an TP.Đông Hà cho biết, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý và Công an Phường 1 (thuộc Công an TP.Đông Hà) vừa tiếp tục khám xét, phát hiện thêm 20 gói nhỏ có chứa 3.986 viên ma tuý tổng hợp tại nhà đối tượng Nguyễn Thái Tân (31 tuổi, trú phường 1, TP.Đông Hà).

Nguyễn Thái Tân cùng tang vật. Ảnh: Công an Quảng Trị cung cấp

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, qua mật phục theo dõi, vào lúc 23h ngày 20.12, lực lượng thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP.Đông Hà, Quảng Trị) và Công an phường 1 (TP.Đông Hà) đã ập vào phòng hát số 7 (quán Karaoke Táo Đỏ, nằm trên đường Nguyễn Trãi, thuộc khu phố 8, phường 1, TP.Đông Hà).

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Thái Tân cùng nhóm đối tượng Nguyễn Bá Rin (20 tuổi), Nguyễn Tùng Linh (26 tuổi, cùng trú TP.Đông Hà) và Trần Thị Mỹ Hương (21 tuổi, trú huyện Gio Linh, Quảng Trị) với tang vật 61 viên ma túy tổng hợp màu hồng, 3 gói ma túy ketamin, 1 gói cỏ mỹ, dụng cụ sử dụng ma túy và 17 triệu đồng tiền mặt.

Khám xét tại nhà đối tượng Nguyễn Thái Tân vào ngày 21.12, lực lượng công an phát hiện thêm 1.053 viên ma túy tổng hợp.

Như vậy, sau hai lần khám xét tại nhà riêng của Nguyễn Thái Tân, lực lượng công an phát hiện hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra.