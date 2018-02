Quý bà ham của lạ dâng bạc tỷ cho siêu lừa

(Dân Việt) Với thủ đoạn tinh vi, hành tung và "dấu vết" các đối tượng để lại đều nằm trong "thế giới ảo". Khi biết bị lừa, các nạn nhân đều không thể biết được đối tượng thực sự là ai, ở đâu.

Tính đến thời điểm bị bắt, băng nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt 19 phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 9 tỷ đồng "Quý bà" sụp bẫy hàng loạt vì “quà tặng” từ trai lạ Đầu tháng 1 vừa qua, Công an Hà Tĩnh đã triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Facebook. Trong 3 đối tượng bị bắt giữ có một người quốc tịch Nigeria, 2 đối tượng còn lại là phụ nữ Việt Nam. Theo điều tra, các đối tượng này kết bạn làm quen với những người phụ nữ Việt Nam qua Facebook, sau đó đưa thông tin giả là người có quốc tịch Mỹ, Anh hoặc Úc… Sau khi cho"con mồi" những lời hứa "ngọt ngào", các đối tượng này yêu cầu nạn nhân gửi thông tin cá nhân để gửi những món quà có giá trị lớn và tiền về Việt Nam. Sau đó, các đối tượng nữ giới người Việt Nam sẽ đóng giả là nhân viên hải quan hoặc nhân viên vận chuyển gọi điện cho "con mồi" nói rằng, để nhận được quà thì phải gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng (do chúng cung cấp) để đóng tiền thuế, tiền phạt, tiền “làm luật”… vì trong những “gói quà” được gửi về có số lượng lớn ngoại tệ. Tính đến thời điểm bị bắt, băng nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt 19 phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 9 tỷ đồng. Đặc biệt, trong số những người bị lừa nói trên có một phụ nữ bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1,2 tỷ đồng. Quý bà mất trắng 3,5 tỷ đồng vì lời đường mật của trai Tây Thùng quà mà các quý bà thường được trai Tây gửi cho xem Tháng 12/2017, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố cáo của bà N.T.T.T. (50 tuổi, ngụ TP.HCM). Bà T. cho biết, bà quen một người xưng là Henry Mario (quốc tịch Anh) qua Facebook. Sau một thời gian chuyện trò, Mario nói muốn đến Việt Nam kết hôn với bà T., đồng thời hứa sẽ gửi cho bà một thùng quà gồm nhiều vật dụng có giá trị. Cũng giống như các nạn nhân khác, bà T. bị yêu cầu đóng phí hải quan. Tưởng thật, bà T. đã 9 lần chuyển vào tài khoản chỉ định cho một đối tượng tên Hua Can Yen số tiền gần 3,5 tỉ đồng. Chờ mãi không thấy quà về, bà T. đã báo công an. Ham thùng quà chứa 520.000 USD, cô giáo mất hơn 1,4 tỷ đồng Pronore Roland Etzebeth gửi hình cho cô giáo H. nhờ làm mai Trước đó 2 tháng, vào tháng 10/2017, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra việc bà H. (SN 1967, giáo viên, ngụ TP.HCM) bị một đối tượng tên Pronore Roland Etzebeth lừa. Theo đó, bà H. quen với người đàn ông tự xưng là Pronore Roland Etzebeth, quốc tịch Mỹ, là sĩ quan quân đội qua Facebook. Pronore nói rằng muốn sang Việt Nam cưới vợ và nhờ bà H. làm mai. Đồng thời, Pronore nói rằng muốn gửi 520.000 USD nhờ bà H. cất giùm để khi sang Việt Nam sẽ có sẵn tiền cưới vợ. Pronore còn nói rằng vì số tiền quá lớn không thể gửi qua ngân hàng vì không chứng minh được quan hệ với người nhận nên chỉ còn cách giấu tiền trong quà tặng. Bị thuyết phục, bà H. đã cung cấp cho Pronore địa chỉ, chứng minh nhân dân, số điện thoại. Một thời gian sau, một phụ nữ gọi cho bà H. báo có người tên Pronore gửi hàng, yêu cầu bà H. nộp thuế hải quan. Bà H. đã làm theo. Sau đó, "nhân viên hải quan" liên tục yêu cầu bà H. chuyển tiền nếu muốn nhận hàng. Bà H. đã làm theo và chuyển tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng. Tiền đã chuyển nhưng đợi mãi không nhận được quà, bà H. liên lạc lại thì cả Pronore và “nhân viên hải quan” kia đều đã biến mất. Yêu trai Tây, quý bà cô đơn hiến dâng gần 4 tỷ đồng Trong một vụ án khác, ngày 26/7 vừa qua, 2 người Nigeria và 6 người Việt Nam cũng bị đề nghị truy tố vì tội lừa đảo bằng công nghệ cao. Tương tự 2 vụ việc trên, thông qua Facebook, nhóm này lập nick ảo, làm quen với các phụ nữ Việt Nam và đặt mối quan hệ tình cảm, gợi ý muốn kết hôn, chung sống. Sau một thời gian tán tỉnh, khi thấy các quý bà đã xiêu lòng, "người tình" Nigeria bịa ra rằng muốn tặng quà. Theo sự phân công, nhóm đối tượng người Việt đóng giả nhân viên công ty chuyển phát nhanh, nhân viên hải quan, cảnh sát kinh tế… yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định để đóng phí vận chuyển, phí hải quan và tiền phạt vì trong gói quà có tiền. Kết quả điều tra cho thấy nhiều phụ nữ đã chuyển cho nhóm đối tượng trên số tiền tổng cộng gần 4 tỷ đồng. Các đối tượng làm giả giấy tờ chuyển quà Tin trai Tây vạm vỡ, quý bà đưa ngàn đô nhận quà Cách đây hơn 2 năm, vào cuối năm 2015, bà N.T.M (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh bị một người đàn ông ngoại quốc tên là Edward Archie lừa đảo. Bà M cho biết, trước đó, một tài khoản Facebook tên Edward Archie kết bạn với bà. Thấy anh chàng ngoại quốc đẹp trai, vạm vỡ, bà đồng ý kết bạn. Edward cho biết mình là một doanh nhân sống tại Anh, đã ly hôn và đang nuôi con nhỏ. Dù đã có chồng, nhưng khi thấy chàng trai ngoại quốc tâm sự vậy, bà Mai đùa giỡn, nói mình là mẹ đơn thân, cũng thiếu thốn tình cảm. Ít lâu sau, Edward nói sẽ sớm sang Việt Nam để tính chuyện lâu dài với bà M.. Sau đó, Edward nhắn cho bà M. rằng đã gửi quà cho bà, trong đó giấu một khoản tiền lớn để tiện cho việc chi tiêu khi sang Việt Nam. Edward nhờ bà M. làm thủ tục thanh toán để nhận hàng. Lúc này bà M. khoe với chồng lừa được chàng trai Tây khoản tiền lớn. Bị chồng ngăn cản nhưng bà vẫn kiên quyết làm đến cùng. Vài ngày sau, một “nhân viên chuyển phát nhanh” yêu cầu bà M. chuyển khoản tiền phí và thuế. Để đóng khoản này, bà M còn phải đi vay mượn cả bên ngoài. Tuy nhiên sau đó, bà liên lạc với người tình ngoại quốc nhưng không được. Bà M cho biết, tổng số tiền bà đã chuyển là 16.500 USD (khoảng 350 triệu đồng).

Tag: lua dao, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn