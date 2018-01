Sát hại cô gái tật nguyền để lấy 3 gói thuốc lá và 3,5 triệu đồng

(Dân Việt) Bị phát hiện đang trộm cắp tài sản, Dương bịt miệng và kề dao vào cổ chủ nhà. Qúa lo sợ nên chủ nhà ú ớ và la hét thì bị Dương đâm nhiều nhát đến chết.

Sáng 31.1, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Minh Dương (24 tuổi, quê thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về tội Giết người và Cướp tài sản. Bị hại trong vụ án là một phụ nữ tàn tật.

Trước đó, ngày 2.7.2017, Dương đến nhà một người quen tên C (tại thôn Quý Đức, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, Gia Lai) xin làm gỗ với mục đích thăm dò, tìm sơ hở của các gia đình xung quanh để trộm cắp tài sản. Khi được nhận vào làm, Dương đưa ra nhiều lý do để được ở nhà nằm chơi. Đến khoảng 16h ngày 5.7.2017, Dương ra quán tạp hóa của chị N.T.N.H (cách nhà C 300m) mua thuốc lá. Tại đây, đối tượng quan sát thấy chủ quán là một người tật nguyền (liệt tay và chân trái) lại sống một mình trong quán nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Bị cáo Dương tại tòa.

Sau đó, Dương qua quán tạp hóa khác mua một đôi găng tay, một khẩu trang… Khoảng 30 phút sau, Dương mang theo các vật dụng vừa mua và một con dao đi đến quán chị H. Đến nơi, do khẩu trang bị rơi mất, nên Dương đeo găng tay đi vào quán bằng cửa sau lục lấy 3 gói thuốc lá và hơn 3,5 triệu đồng.

Đúng lúc này, chị Hoa phát hiện nên ú, ớ thì bị Dương bịt miệng và kề dao vào cổ. Quá lo sợ, chủ quán la lên thì bị Dương đâm một nhát vào ngực trái. Hoảng loạn, chị Hoa cào cấu vào người Dương nhằm tìm cách thoát thân thì bị hung thủ đâm thêm 4 nhát nữa vào vùng ngực trái khiến nạn nhân gục xuống nền nhà, chết tại chỗ. Sau đó Dương mang hết số tài sản đã lấy được bỏ trốn về Phú Yên.

Thông qua các chứng cứ cùng quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy hành vi của Nguyễn Minh Dương đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn khi một lúc thực hiện nhiều hành vi phạm tội.

Xét thấy bị cáo không còn khả năng để răn đe, giáo dục, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với Dương về tội giết người, 9 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Về phần bồi thường trách nhiệm dân sự, tại tòa cha mẹ của bị cáo đã tự nguyện xin bồi thường thay cho con. Gia đình bị cáo và bị hại đã thống nhất số tiền bồi thường là hơn 300 triệu đồng, được HĐXX chấp nhận.