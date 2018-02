Sát hại vợ, đưa thi thể về quê rồi ra đầu thú

Lai khai nhận do mâu thuẫn về tình cảm nên đã dùng dao đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực trái của chị Tiền.

Ảnh minh họa.

Ngày 5.2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận điều tra vụ án giết người từ Công an huyện Trà Cú, Trà Vinh.

Trước đó, ngày 31.1, Huỳnh Minh Lai (30 tuổi, ở huyện Trà Cú, Trà Vinh) và vợ là chị Thạch Thanh Tiền (25 tuổi, ngụ cùng quê) đến hái tiêu thuê cho gia đình ông Chí Cẩm Sáng ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và ở trọ tại đây cùng vợ chồng anh Lý Ren (32 tuổi) - Som Thị Na Ry (25 tuổi), Thạch Kha (52 tuổi, cùng quê Trà Vinh).

Vào khoảng 22h20 ngày 2.2, Lai đánh thức anh Ren và ông Kha phụ giúp anh ta đưa chị Tiền đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Cây Gáo, huyện Trảng Bom. Tại đây, các bác sĩ kiểm tra và xác định chị Tiền đã chết trước khi đưa vào phòng khám, trên ngực trái có 1 vết thương đường kính khoảng 1,5cm.

Đến 5h ngày 3.2, Lai thuê xe taxi chở thi thể chị Tiền về nhà bố mẹ vợ rồi đến Công an xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú đầu thú. Tại cơ quan công an, Lai khai nhận do mâu thuẫn về tình cảm nên đã dùng dao đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực trái của chị Tiền.

Các ngành chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định nguyên nhân tử vong của chị Tiền do sốc mất máu do vết thương ở vùng hạ sườn trái gây rách cơ tim.