Sau khi sát hại 2 con gái, "ác quỷ" thản nhiên tắm rồi mặc váy cho con

(Dân Việt) Trong lần xin gặp các con lần cuối, gã đàn ông mất nhân tính đã dùng gối ép vào mặt khiến các con tử vong.

Tag: cha giet con, trong an, giet nguoi, an ninh the gioi, tin phap luat