Sự thật vụ nam thanh niên bị nhóm người lạ “bắt cóc” tống tiền

(Dân Việt) Ngày 8.3, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ Võ Thanh Sơn (SN 1987, ngụ quận 9), Nguyễn An Hà (SN 1991) và Nguyễn Đình Lành (SN 1996, cùng ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, sáng 6.3, bà Nguyễn Thị Lan (SN 1946, ngụ quận 9) hốt hoảng tới Công an quận 9 trình báo về việc con bà là Sơn bị 1 nhóm bắt cóc đòi tiền. Bà Lan cho biết, con trai mình rời nhà từ chiều 1.3 tới nay vẫn chưa về.

Sau khi con trai “biến mất”, bà Lan nhận được nhiều cuộc điện thoại của 1 đối tượng lạ yêu cầu bà phải trả nợ số tiền 40 triệu đồng thì mới cho chuộc con trai về. Đồng thời, đối tượng này cũng cho người mẹ nói chuyện với Sơn nhưng chỉ được vài câu lại cúp máy.

Chiều 5.3, có 2 thanh niên đi xe máy tới trước nhà bà Lan ở khu phố 1, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 gọi cửa. Hai thanh niên đứng ngoài cửa nói bà Lan phải đưa tiền nếu không sẽ “giết” Sơn. Bà Lan chạy ra thì cả 2 nổ máy tẩu thoát. Người mẹ lo cho sự an nguy của con nên không dám trình báo công an.

Nhóm đối tượng lúc bị bắt. Ảnh: C.T

Sáng 6.3, bà Lan nhận điện thoại của đối tượng yêu cầu phải đưa tiền. Bà Lan yêu cầu người này cho gặp con thì được chuyển máy cho Sơn nhưng chỉ nói vài câu rồi bị cúp máy. Trước sự việc như vậy, bà Lan đã tới công an trình báo. Qua lấy lời khai, công an nhận định Sơn bị bắt cóc để đòi tiền gia đình. Đồng thời, công an truy tìm các đối tượng và chuẩn bị nhiều phương án giải cứu.

Chiều cùng ngày, bà Lan nhận được điện thoại của các đối tượng cho biết địa điểm giao tiền, trả con tin là quán cà phê Gree Men, số 1162 đường Phạm Văn Đồng, khu phố 5, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Từ đây, Công an quận 9 đã phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức mật phục bao vây quán cà phê trên.

Khoảng 18h30 cùng ngày, bà Lan đi vào quán gặp 2 đối tượng giao tiền thì trinh sát ập vào bất ngờ khống chế bắt giữ người cùng tang vật. Thời điểm này, Sơn cũng có mặt và không có biểu hiện gì là bị “bắt cóc”. Công an đã đưa tất cả những người có liên quan về trụ sở.

Tại đây, 2 đối tượng khai tên Hà, Lành và là bạn của Sơn. Qua đấu tranh, các đối tượng khai đây là màn kịch do chính Sơn (con bà Lan) chủ mưu. Theo đó, Sơn ham chơi cờ bạc nên nợ nần và cần tiền tiêu xài. Bị chủ nợ đòi tiền, Sơn đã rủ Hà, Lành để dựng lên màn kịch mình bị bắt cóc và tống tiền gia đình.