Suýt bị giở trò đồi bại, cụ bà 88 tuổi thú nhận một điều khiến gã trai sợ "vỡ mật"

Suýt bị giở trò đồi bại, cụ bà 88 tuổi thú nhận một điều khiến gã trai sợ "vỡ mật"

(Dân Việt) Cụ bà 88 tuổi bị trói suốt 3 tiếng và suýt bị gã trai bỉ ổi đáng tuổi cháu cưỡng bức trong căn hộ của mình.

Bà Helen kể lại sự việc trên sóng truyền hình. Gõ cửa rồi xông vào nhà Nhiều người vẫn thường giữ thói quen nghe tiếng gõ cửa là mở cửa liền, trong khi không biết ai là người gõ cửa. Từ sự bất cẩn này, không ít nạn nhân bị tấn công, giết hại, cưỡng bức do người đứng phía bên ngoài là một tên tội phạm. Ngày 17/2/2017, bà Helen Reynolds (sống ở Mỹ) vừa trở về căn hộ chung cư sau khi đi ra ngoài thì nghe tiếng gõ cửa. Khi bà Helen mở cửa, nam thanh niên ở bên ngoài đẩy mạnh cửa để vào trong và xin nước uống. Hắn tự mạo danh là nhân viên của tòa nhà mà Helen đang sống. Nhưng hành động đó của nam thanh niên mới chỉ là sự khởi đầu. Việc xin nước uống chỉ là cái cớ để anh ta có thể xông vào trong. Bà Helen không thể ngờ hắn đến với mục đích ăn trộm và nảy sinh cả ý định cưỡng hiếp bà. Trong 3 tiếng đồng hồ, gã trai lục lọi khắp căn nhà của bà để tìm tiền mặt nhưng chỉ lấy được 40 USD. Trong khi đó, tên trộm dùng băng keo trói tay, bịt miệng và mắt của bà Helen. Hắn muốn bà không thể hô lớn để cầu cứu hàng xóm hoặc những người đi bên ngoài. Với một cụ bà sức yếu ở tuổi 88, Helen không thể chống cự nổi. Nếu chống cự cũng có thể bị hắn ta trừ khử ngay để che giấu hành vi của mình. Bà Helen đã dùng đủ mọi cách để nói với mong muốn gã trai sẽ có chút lương tâm mà nghĩ về những việc làm phi pháp của mình, nhưng bất thành. Gã thanh niên độc ác bỏ ngoài tai và còn chửi bà Helen. Sau khi lấy được số tiền ít ỏi, gã trai bỉ ổi nảy sinh thú tính. Hắn tính cưỡng hiếp bà Helen ngay trên giường. Bà Helen nhớ lại, nghi phạm cởi bỏ quần áo và ném bà lên giường. Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, bà Helen lấy hết sức bình sinh đá vào "chỗ hiểm" của gã trai mất nết. Bà Helen nói có thể cú đá đó gây ảnh hưởng cho nam thanh niên bỉ ổi nhưng bà không quan tâm. Việc quan trọng nhất lúc đó là bà phải nghĩ mọi cách nhằm tránh việc bị hiếp dâm. Tự nhận nhiễm HIV Trong một phút nhanh trí, bà Helen tự nhận với gã trai bản thân nhiễm HIV. Chồng bà qua đời do nguyên nhân này. Mặc dù bà hoàn toàn khỏe mạnh, không nhiễm HIV nhưng Helen nghĩ rằng lời nói dối đó vô hại và quan trọng nhất là thoát khỏi bàn tay của tên yêu râu xanh đáng tuổi cháu mình. Bà Helen nói một cách nghiêm túc với tên trộm rằng hắn cần biết sự thật về virus HIV mà bản thân mang trong người. Bà Helen nói: "Câu nói dối đó đã cứu mạng tôi". Trước khi thực hiện hành vi thú tính, nghi phạm đặt một hộp bao cao su lên bàn. Nhưng khi nghe bà Helen nói về việc bị nhiễm HIV, hắn từ bỏ ý định này. Trước khi đi, hắn còn lấy một đoạn dây ở áo khoác để trói chân của Helen, lấy pin ra khỏi 2 điện thoại và cầm theo 40 USD ra khỏi căn hộ. Sự việc ở nhà bà Helen diễn ra chỉ 5 ngày sau khi một vụ trộm tương tự xảy ra. Nạn nhân là một cụ bà 72 tuổi. Sau khi nghi phạm xông vào nhà, hắn đã đánh và trói cụ bà 72 tuổi rồi nhốt vào trong tủ quần áo. Nạn nhân chỉ được tìm thấy sau 4 ngày. Nghi phạm đã chạy trốn với ô tô của nạn nhân. Cụ bà 72 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 4 ngày sống trong cảnh tối tăm. Nghi phạm tấn công bà Helen được mô tả là một nam thanh niên da đen, cao 30 tuổi, mặc quần jean màu xanh và mặc áo trùm đầu màu xám. Cảnh sát cho hay, nạn nhân Helen không bị thương nặng và trích xuất camera để truy tìm hung thủ. Sau sự việc này, một cậu bé 17 tuổi đã bị bắt giữ để điều tra. Tuy nhiên, chưa có vụ xét xử nào được diễn ra và cũng chưa có thông tin nào khẳng định rằng đây là nghi phạm. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra xem có liên quan gì giữa 2 vụ việc xảy ra với cụ bà Helen và cụ bà 72 tuổi trước đó hay không. Qua sóng truyền hình, bà Helen muốn nhắn nhủ với nghi phạm đang ở đâu đó rằng, bà không có điều gì tốt đẹp để nói về hắn và muốn hắn phải vào tù và ở trong đó.

