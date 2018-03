Tài xế taxi rút dao uy hiếp nhân viên an ninh sân bay

(Dân Việt) Bị nhắc nhở do đỗ sai quy định trong sân bay, một tài xế taxi đã rút dao uy hiếp nhân viên an ninh sân bay.

Cảng hàng không nơi xảy ra sự việc trên.

Chiều 7/3, thông tin từ Đội an ninh sân bay Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ và bàn giao cho Công an TP.Vinh một đối tượng có hành vi dùng hung khí uy hiếp nhân viên an ninh sân bay.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h trưa ngày 7/3, tại sân bay quốc tế Vinh, một nhân viên an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ tuần tra tại bãi đậu xe phía Bắc của Cảng hàng không quốc tế Vinh, phát hiện ô tô mang BKS: 37A-429.08 của hãng taxi Sen Vàng hoạt động sai quy định.

Sau đó, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đã nhắc nhở tài xế, yêu cầu không được vi phạm nhưng tài xế taxi không chấp hành và có thái độ chống đối.

Đang tranh cãi, bất ngờ tài xế taxi rút dao để trong xe và uy hiếp nhân viên an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ.

Nhanh chóng, lực lượng an ninh hàng không sân bay đã tới hỗ trợ nhân viên an ninh trên và tước hung khí từ người lái xe.

Đồng thời báo cho Công an TP.Vinh, đến hiện trường xử lý vụ việc.

Được biết, danh tính tài xế taxi là V..C., 31 tuổi, thường trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Chiều 7/3, ông Cao Đức Lộc –Bộ phận điều hành hãng taxi Sen Vàng Diễn Châu cho biết: “Tài xế C. hiện đang là lái xe hợp đồng 1 tháng, đang trong thời gian thử việc. Hiện công ty đang triệu hồi chiếc xe do tài xế C. điều khiển, sắp tới hãng có thể sẽ chấm dứt hợp đồng với tài xế C. để làm gương cho các tài xế khác”.

Hiện cơ quan công an, đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc trên.