Tài xế Uber cứa tay cô gái trẻ, cướp tài sản trong đêm vắng

(Dân Việt) Trong đêm vắng, nữ hành khách trẻ bị tài xế Uber rút dao chĩa thẳng vào người để khống chế, cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thiện Trung Ngày 4.1, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thiện Trung (ngụ phường 2, quận 10) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản. Trước đó, rạng sáng 2.1, Công an phường 9, quận Tân Bình nhận được trình báo của chị N.T.T. (30 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) về việc chị bị tài xế hãng xe taxi công nghệ dùng dao đe dọa, cướp sạch toàn bộ tài sản gồm: túi xách hiệu Tata, điện thoại Iphone 7 Plus, 8 triệu đồng cùng một số ngoại tệ. Theo trình báo của chị T. khoảng 3h ngày 2.1, chị đặt taxi qua ứng dụng Uber để di chuyển từ đường Nguyễn Biểu (quận 5) về nhà tại một chung cư trên đường Lạc Long Quân (phường 9, quận Tân Bình). Qua thông báo của Uber, xe nhận đón chị là ô tô hiệu Ford. Vài phút sau, một thanh niên chạy chiếc ô tô đến đón chị T. như đúng lịch trình đã đặt qua ứng dụng trước đó. Tuy nhiên, chiếc xe tài xế cầm lái không phải là ô tô hiệu Ford mà là chiếc Chevrolet Spark. Chiếc xe tài xế Trung chở nữ hành khách sau đó dùng dao khống chế, cướp sạch toàn bộ tài sản. Bất ngờ trước việc này nhưng chị T. vẫn vui vẻ để lên xe về nhà. Xe Uber chở chị T. di chuyển theo hướng về chung cư của chị trên đường Lạc Long Quân. Tuy nhiên, khi rẽ vào đường nhỏ để dẫn vào chung cư, tài xế bấm nút khóa cửa và rút dao sáng lóa chỉa thẳng vào mặt nữ hành khách buộc chị T. phải đưa toàn bộ tài sản. Trong đêm vắng, bị tài xế Uber dùng dao đe dọa, để đảm bảo an toàn tính mạng chị T. buộc phải làm theo là đưa toàn bộ tài sản. Lấy được tài sản, nam tài xế còn buộc chị T. phải mở khóa điện thoại, thoát tài khoản Icloud ra khỏi máy để đối tượng tự đăng nhập sử dụng. Khi nữ hành khách chưa kịp làm thì bị tài xế dùng dao cứa vào 2 ngón tay khiến chị T. chảy máu. Cướp sạch tài sản, tài xế Uber lái xe chạy một đoạn khoảng 100m, mở cửa đẩy cô gái xuống đường. Chị T. sau đó đến công an trình báo. Ngay khi tiếp nhận, công an phường 9, quận Tân Bình lập tức xuống hiện trường xác minh đồng thới báo cho Công an quận để hỗ trợ. Hàng chục trinh sát và điều tra viên Công an quận Tân Bình vào cuộc điều tra. Ngay trong sáng cùng ngày, cảnh sát đã xác minh được chiếc xe mà đối tượng sử dụng đón chị T. là Chevrolet Spark BS: 51F-848…Chiếc xe này do anh N.C.T. (ngụ quận 4) đứng tên sở hữu. Tuy nhiên, anh T. cho biết đã cho một người tên Phong (quận Phú Nhuận) thuê từ tháng 7.2017 đến nay. Liên lạc với anh Phong, người này cho biết đã cho thanh niên tên Nguyễn Thiện Trung thuê lại khoảng 1 tháng qua. Từ thông tin xác minh và các nguồn tin khác nhau, đến trưa 2.1, trinh sát phát hiện chiếc xe trên đang đậu tại khu vực phường 2 (quận 10). Thời điểm này, Trung vẫn đang ngồi trên xe mở ứng dụng Uber chờ đón khách. Khám xét trên người Trung và trên chiếc xe Chevrolet Spark, cảnh sát thu giữ điện thoại Iphone 7 Plus, 1,4 triệu đồng, con dao nhọn cùng một số ngoại tệ đúng như trình báo của chị T. Trung sau đó đã thừa nhận chính mình là người gây ra vụ cướp đối với nữ hành khách tại phường 9 (quận Tân Bình) Tang vật công an thu giữ Tại cơ quan công an, Trung khai, trước đó đã từng mua xe ô tô hiệu Ford để sử dụng chạy xe taxi công nghệ thông qua ứng dụng Uber. Tuy nhiên, do thua bài bạc nên Trung đã bán xe. Không có phương tiện để hành nghề taxi Uber, Trung thuê lại xe Chevrolet Spark nêu trên để tiếp tục chạy. Trung khai, rạng sáng 2.1, khi chạy đến đón chị T thì thấy nữ hành khách có mang túi xách và xài điện thoại đắt tiền nên nảy lòng tham, sau đó đe dọa để cướp sạch tài sản của cô gái. Trung khai, thông tin chiếc xe và số điện thoại đăng ký Uber không trùng khớp với chiếc xe điều khiển chở cô gái nên công an sẽ không lần ra. Nhưng không ngờ chỉ sau 6 giờ gây ra vụ cướp, Trung đã bị cảnh sát “hỏi thăm”. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

