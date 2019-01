Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn liên hoàn, 4 người thương vong

(Dân Việt) Tài xế xe khách 16 chỗ gây tai nạn liên hoàn khiến 4 người thương vong đã bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ hình sự.

Theo đó, chiều 3.1, trung tá Phan Nhật Toàn - Trưởng Công an TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Pleiku đã tạm giữ hình sự Lê Văn Liêm (SN 1985, trú xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn giao thông".

Ô tô khách gây tai nạn và hiện trường vụ việc.

Như Dân Việt thông tin trước đó, vào 7h sáng 3.1, tại thôn Hàm Rồng, xã Chư H'Drông, TP.Pleiku (Gia Lai), tài xế Lê Văn Liêm điều khiển xe khách 16 chỗ của hãng Bốn Thương, Bình Định - chạy hướng TP.Pleiku, Gia Lai đi Đắk Lắk. Xe khách này đã va vào xe máy của hai người đàn ông điều khiển từ nhà, ra đường. Tiếp đó, xe khách lao lên vỉa hè tông vào xe máy của chị L.T.P. (SN 1996, trú TP.Pleiku) làm chị này tử vong tại chỗ. Bé trai ngồi phía sau và 2 người đàn ông va quệt trước đó bị thương.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Liêm đã đến công an TP.Pleiku trình diện.