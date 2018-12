Tằng tịu với vợ ông chủ, nam thanh niên bị tiêm axit vào mắt tàn bạo

Tằng tịu với vợ ông chủ, nam thanh niên bị tiêm axit vào mắt tàn bạo

(Dân Việt) Sau khi bị tiêm axit vào mắt, nam thanh niên 30 tuổi bị mất 90% thị lực và chịu nhiều vết thương do tác động của chất này.

Chỉ vì không làm chủ được lý trí nhiều người bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào cuộc tình sai trái. Kết cục của những mối quan hệ đó không phải lúc nào cũng như người ta mơ mộng mà là sự đắng chát và bi kịch khôn lường. Tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi sẽ là lời cảnh tỉnh để bạn tránh xa thứ tình cảm sai lầm đó. Nạn nhân trong bệnh viện với đôi mắt bị mất thị lực 90%. Mối quan hệ không đứng đắn Ở tuổi 30, cuộc sống dường như căng tràn với Gautam Kumar Choudhary (Bihar, Ấn Độ). Tuy nhiên, chỉ sau một sự trả thù độc ác, tất cả sụp đổ và cuộc đời của nam thanh niên chìm vào bóng tối. Dẫu đáng thương nhưng không có lửa làm sao có khói, khi nguyên nhân cũng xuất phát từ chính mối quan hệ của Choudhary với một người phụ nữ đã có gia đình. Choudhary là người lái máy kéo. Anh được ông Dayram - một nông dân giàu có thuê đảm nhận việc lái máy kéo. Trong thời gian làm việc cho gia đình này, Choudhary và vợ của ông chủ là Archana nảy sinh tình cảm và cặp kè cùng nhau. Ngày 6/2/2018, cặp đôi này cùng nhau bỏ trốn. Tuy nhiên, ngày 16/2/2018, tức 10 ngày sau khi cả 2 mất tích, Archana quyết định trở về một mình và đén đồn cảnh sát Teghra để khai báo về sự mất tích của mình. Cô cho biết bản thân muốn sống với Choudhary quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu. Trong khi vợ mất tích, ông Dayram đã báo cảnh sát về sự mất tích lạ lùng của vợ. Những tưởng mọi việc kết thúc ở đó, đường ai nấy đi và không còn dính líu gì. Tuy nhiên, Choudhary đột nhiên nhận được cuộc gọi từ anh trai của ông chủ. Người này tự xưng là cảnh sát và yêu cầu Choudhary đến đồn cảnh sát để đón Archana. Thậm chí người này còn bịa đặt rằng Archana vẫn muốn sống cùng anh ta và muốn đích thân Choudhary đến đưa đi. Sau khi nhận được cuộc gọi, Choudhary tưởng thật nên vội thuê một chiếc xe để đi từ quê đến đồn cảnh sát. Thế nhưng, khi đang ở vị trí cách đồn cảnh sát 1km, anh bị nhiều nam giới xông vào bắt cóc. Sự trả thù tàn bạo Khi chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, nam thanh niên này được đưa đến một nhà nghỉ bên đường. Tại đây, Choudhary bị các đối tượng bắt cóc tiêm axit vào mắt. Trong sự sợ hãi, nam thanh niên cố gắng giãy dụa, tìm cách trốn thoát nhưng không được. Thậm chí, những tiếng kêu cứu trong hoản loạn của anh cũng không ai nghe thấy và những tên bắt cóc cố gắng thực hiện hành động tàn độc tại nhà nghỉ. Sau một lúc cầu cứu bất thành, Choudhary ngất lịm đi. Ngoài bị tiêm axit, nam thanh niên này bị 20 người đàn ông lực lưỡng đánh đập. Sau khi tiêm axit vào mắt nạn nhân, những kẻ bắt cóc đưa nam thanh niên 30 tuổi ra khỏi nhà nghỉ và ném anh ta xuống một con mương. Chúng tưởng rằng anh đã tử vong sau khi axit đi vào cơ thể nên làm như vậy để chạy trốn. Một người lái xe đã phát hiện Choudhary nằm dưới mương trong một vũng máu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Các bác sĩ trực tiếp cấp cứu và thăm khám cho hay Choudhary bị mất 90% thị lực. "Anh ta bị mất thị lực vì axit được tiêm vào 2 mắt gây tổn thương võng mạc". Ngay sau khi sự việc được trình báo với cảnh sát, ông chủ của nạn nhân bị bắt giữ. Nan nhân tố cáo không chỉ ông chủ mà anh em của ông chủ và một vài người khác liên quan đến vụ bắt cóc và tấn công rồi tiêm axit vào mắt. Nạn nhân cho rằng vì mối quan hệ tằng tịu giữa bản thân và vợ của ông chủ nên bị trả thù dã man như vậy. Những kẻ gây ra sự việc đã bị bắt và đang chờ ngày hầu tòa, nhận bản án thích đáng cho những gì mà chúng đã gây ra với nam thanh niên 30 tuổi. ---------------------------------------- Mời qúy vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi vào 13h ngày 29/12/2018.

