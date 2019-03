Thái Nguyên: Giám đốc doanh nghiệp bị chém đứt lìa cánh tay

(Dân Việt) Hôm nay (6.3), Công an xã Điềm Thụy cho biết, Công an huyện Phú Bình đang điều tra vụ việc một giám đốc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, khoáng sản và đồ gỗ nội thất trên địa bàn bị một số đối tượng chém trọng thương phải nhập viện do mâu thuẫn trong làm ăn.

Thông tin từ Công an xã Điềm Thụy cho biết, khoảng 8h sáng 4.3, công an xã nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông bị nhóm đối tượng vây đánh tại quán ăn Bằng Liên ở xóm Trung 2, xã Điềm Thụy. Khi lực lượng công an xuống hiện trường thì nhóm đối tượng đã bỏ đi để lại nạn nhân là anh Dương Văn Noi bị thương nặng. Quán ăn sáng Bằng Liên - nơi xảy ra vụ việc. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi anh Dương Văn Noi đang ăn sáng tại quán ăn sáng Bằng Liên thì có 3 thanh niên bịt khẩu trang đi trên một chiếc xe mô tô đến. Các đối tượng tỏ thái độ vô cùng hung hãn và đuổi hết mọi người ra ngoài. Trong khi 1 đối tượng đứng ngoài khống chế, 2 đối tượng còn lại lao vào chém tới tấp nhiều nhát vào vai, đùi và đứt lìa cánh tay phải anh Dương Văn Noi khiến anh này gục tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát trên đường tỉnh lộ 266 theo hướng Sông Công. Nhà anh Dương Văn Noi cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 100m. Sau khi sự việc xảy ra, anh Noi đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội trong tình trạng bị thương nặng. Được biết, anh Dương Văn Noi đang là giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, khoáng sản và đồ gỗ nội thất trên địa bàn xã Điềm Thụy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong làm ăn. Sự việc đã được Công an huyện Phú Bình vào cuộc điều tra, làm rõ.

