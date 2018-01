Thanh niên bị oan dứt khoát không nhận 175 triệu cho 386 ngày tù

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, lúc 23h50 ngày 2.6.2015, anh Lâm Chí Nhẫn đến trình báo với Công an xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước) rằng khi anh đang đậu xe trên cầu LươngThế Trân để nghe điện thoại di động thì bị anh Lê Minh Nhựt (19 tuổi), anh Nguyễn Hoàng Khang (23 tuổi) và Ca chạy 2 xe mô tô đâm vào xe mô tô của anh Nhẫn khiến xe bị ngã, đè lên anh Nhẫn. Sau đó, 3 thanh niên này dùng cây và nón bảo hiểm đánh, dùng kéo đâm vào vai anh Nhẫn cướp một điện thoại di động. Mười ngày sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 thanh niên trên về tội "Cướp tài sản". Quá trình điều tra, 3 thanh niên trên thừa nhận có đánh và cướp điện thoại của anh Nhẫn. Tuy nhiên, tới giai đoạn xét xử, cả 3 đã thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội. Trong cả 3 phiên tòa sơ thẩm, bị hại Nhẫn liên tục có những lời khai mâu thuẫn với kết quả điều tra trước đó khiến HĐXX đặt những câu hỏi nghi vấn về tính xác thực của vụ án. Trong khi đó, cả 3 bị cáo Nhựt, Khang và Ca đều kêu oan và khai rằng đã bị một phó công an xã Lương Thế Trân tên Tý đánh và ép phải thừa nhận tham gia cướp tài sản của anh Nhẫn. Thậm chí, bị cáo Ca còn khai đã bị ông Tý chở ra đoạn đường vắng vào ban đêm để đánh và ép nhận tội, sau đó chở vào trụ sở công an xã lập biên bản. Sau khi TAND huyện Cái Nước trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 3, ngày 1.7, VKSND huyện Cái Nước đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cho gia đình bảo lĩnh đối với Nhựt, Khang và Ca. Ngày 8.8.2016, Cơ quan Cảnh sát điều traCông an huyện Cái Nước có kết luận điều tra bổ sung lần 4 và khẳng định: Căn cứtài liệu có trong hồ sơ vụ án, xét thấy đã có đủ căn cứ buộc tội Khang, Ca và Nhựt về tội "Cướp tài sản". Tuy nhiên, kết luận này đã không được VKSND huyện Cái Nước áp dụng. Vì thế, ngày 15.8.2016, VKSND huyện Cái Nước ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với 3 thanh niên trên.