Thanh niên mất mạng vì “phục kích” đánh bạn nhậu

(Dân Việt) Chỉ vì “nhiều chuyện” trong lúc nhậu khi nói người này, người kia đi làm trễ, hai thanh niên xảy ra đánh nhau khiến 1 người tử vong.

Đối tượng Cao Văn Vũ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Vũ (36 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, vào chiều 5.2, Vũ cùng Bùi Thannh Quang (25 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) cùng một số người tổ chức ăn nhậu tại nhà một người bạn ở khóm Tây Khánh 8 (phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên). Khi đã ngà ngà say thì giữa em trai của Vũ và Quang xảy ra mâu thuẫn vì nói chuyện người này, người kia đi trễ khi làm thợ hồ. Được mọi người can ngăn, Vũ cùng em trai ra về. Sợ bị Quang chặn đường đánh, nên trước khi về Vũ lấy một con dao ở nhà bạn nhậu giấu trong người để “phòng thân”. Khi Vũ cùng em trai được các bạn nhậu “hộ tống” đến khu vực cầu ngã ba ở khóm Tây Khánh 6 (phường Mỹ Hòa) thì bị nhóm của Quang phục kích chặn đánh. Trong lúc xô xát, Vũ lấy con dao trong người đâm vào ngực Quang khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Riêng Vũ bị người dân bắt giữ giao cho công an. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

